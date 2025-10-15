Poskoci padaju sa stabla, lovci u Zagvozdu šokirani: 'Da su došli psi, bilo bi problema'

SVE VIŠE OTROVNICA /

U Zagvozdu su lovci morali prekinuti lov nakon neočekivanog susreta s čak devet poskoka. Lovci tvrde da ih svake godine ima sve više, a nedavni ugriz bio je koban i za jednu kravu.

Otrovnice su iznenadile grupu lovaca u predjelu lovišta Osoje kod Rakinih kuća. Iskusni lovac Ivica Buljubašić iz Lovačke udruge “Zec” iz Zagvozda opisao je šokantan prizor:

„Kad sam došao na to mjesto, odmah sam zastao jer sam primijetio na granama dva. Jedan je bio dolje na Plitvine... Imao sam veliki šešir i kad sam se okrenuo, jedan mi je visio gore nad glavom. Prebrojio sam sve to i bilo ih je više od sedam, osam do devet komada. Povukao sam se i ovog mladića zamolio da se i on povuče. Obavijestio sam lovnika da prekine lov jer da su tu došli psi, bilo bi problema.“

Lovac tvrdi kako su zmije sve veće i sve brojnije, a dvije je uspio i fotografirati. Da otrovnice nisu rijetkost, potvrđuju i drugi – prije nekoliko dana u Zagvozdu su dvojica geodeta iz Kaštela i Splita imali neugodan susret s poskokom. Više doznajte u prilogu Sare Jurica.