Svjedočanstva iz Bedekovčine: 'Jasno nam je bilo da je situacija vrlo ozbiljna'

UČENIK PROBODEN /

Učenik srednje škole u Bedekovčini uboden je u utorak nožem te je helikopterom prebačen u KBC Zagreb.

Kako doznajemo, riječ je o 17-godišnjaku, a do incidenta je navodno došlo slučajno. Prema prvim informacijama tijekom obilježavanja Dana kruha drugi tinejdžer je u školu donio kruh, slaninu i nož koji je izletio iz vrećice i zabio se drugom učeniku u prsa.

Razgovarali smo s Danijelom Krajačićem iz Bedekovčine koji nam je prepričao dramatične trenutke: "Vidjeli smo što se događa, nismo htjeli smetati službena tijela, ali jasno je da čim dođe helikopter, situacija je vrlo ozbiljna."

Dodaje, razgovarao je s drugima koji su rekli da je u pitanju 17-godišnjak, da se radilo o zezanciji i da je nož završio slučajno u tijelu. "To sam neslužbeno čuo od ljudi.", rekao nam je Krajačić.

Reporterka RTL-a Danas Marina Brcković uživo prati ovaj slučaj s terena te je izvijesila kako policija još nije potvrdila je li riječ o nesretnom slučaju, očevid traje i tek će po zvaršetku očevida moći dati službene informacije. Više pogledajte u videu