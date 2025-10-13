Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

OTVORIO DUŠU /

Pravo čudo bi se trebalo dogoditi da Hrvatska ne ode na Svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine igrati u SADu, Kanadi i Meksiku. Na korak smo do svjetskog, a dobar dio posla odrađen je sinoć u Varaždinu. S 3:0 Hrvatska je pobijedila Gibraltar.

Reprezentaciju vodi dulje nego itko prije njega. Postigao je uspjehe kakve nije nitko prije njega. A ako ode na Svjetsko prvenstvo, treće po redu, postat će jedan od samo 25 trenera u povijesti koji su to uspjeli.

U studiju RTL Direkta gostovao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić