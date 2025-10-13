Dan kada je Sarajevo plakalo, Neda Ukraden uputila riječi utjehe: 'Otišlo je umorno tijelo...'

'MILOVAO SAM MU KOSU...' /

Posljednje zbogom Halidu Bešliću u Sarajevu okupilo je tisuće ljudi. Uz pjesmu, pljesak i suze - tako je na vječni počinak ispraćena glazbena legenda.

"Milovao sam mu kosu. Ruke i stopala. Čiste bijele priglavke, Halidove priglavke. Kakav je to minimalizam. Nešto tako jednostavno, tako posebno. Nešto tako potrebno. Kao brašno, kao papir, kao sol. Nešto tako toplo kao naš Halid", rekao je glazbenik Dino Merlin. Sve one emocije potisnute, ignorirane i pritajene navrle su nakon ovih Merlinovih riječi. Izišle kroz uzdahe, izišle kroz suze.

Narodno kazalište u Sarajevu nikad nije imalo ovako tužan skup. Da je barem sve bila predstava. Predstava za poznate i za raju. Za one kojima je pjevao i za one zbog kojih je živio.

'Sejda nije imala snage'

"Znaš deda, mama nam nije rekla u utorak da si nas napustio. Nije, deda. A mi smo znali", rekla je Lamia Bešlić, Halidova unuka.

Puna dvorana, a netko nedostaje. Ne samo Halid, nego i ona. Njegova voljena Sejda koja ga je svih godina pratila i dočekivala. Na posljednji ga put nije imala snage ispratiti.

Njegove pjesme, rekli su na komemoraciji, bile su most koji ni vrijeme, ni rijeke ni sudbine ne mogu odnijeti. Most izgrađen od pjesme. "Nije on samo naš. Nije on sarajevski. Nije on bosanski. Nije. Njega je Bog poslao na ovu zemlju i jučer se desila jedna katarza", kazao je glumac Enis Bešlagić.

Neda Ukraden: 'Otišlo je samo jedno umorno tijelo'

Uz te obične ljudi, ako takvi uopće postoje, još je jednom Halid Bešlić prošao ulicama svog Sarajeva, svoje Bosne i Hercegovine.

"Otišlo je samo jedno umorno tijelo, bolesno, ali Halid Bešlić, njegov glas, njegova dobrota, njegova pjesma ostat će zauvijek da živi", kazala je pjevačica Neda Ukraden. Više pogledajte u prilogu.