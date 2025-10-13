Donald Trump održao povijesni govor, ali i ponudio ruku pomirenja: 'To će se i dogoditi'

'OVO NIJE SAMO KRAJ RATA...' /

Rat je gotov - nekoliko je puta slavodobitno ponovio američki predsjednik Donald Trump koji je posjetio Izrael. Maloprije je i na summitu u Egiptu potpisao mirovni sporazum i okončanje rata u Gazi s egipatskim i turskim čelnikom, a u govoru izraelskom Knesetu poručio je da za regiju počinje zlatno doba. U Egiptu se pojavio i neočekivan gost - više Andrijana Čičak Božić.

Pljesak kojemu nema kraja, i zvuk fanfara - tako je dočekan Donald Trump u izraelskom parlamentu. Ovacije na svako ime njegovih dužnosnika, na izraelskim zastupnicima kape s njegovim imenom - kao predsjednikom mira.

"Ovo nije samo kraj rata, ovo je kraj doba terora i smrti i početak doba vjere, nade i Boga. Ovo je početak velikog sklada i trajne harmonije za Izrael i sve narode ove uskoro veličanstvene regije. U to čvrsto vjerujem. Ovo je povijesna zora novog Bliskog istoka", rekao je Trump koji je održao povijesni govor na povijesni dan.

Ponudio ruku pomirenja Iranu

Trump je gotovo proglasio pobjedu Izraela, hvalio hrabrost premijera Benjamina Netanjahua, ali i ponudio ruku pomirenja Iranu.

"Spremni smo kada i vi budete, i to će biti najbolja odluka koju je Iran ikada donio. I to će se dogoditi", rekao je Trump. Trumpov podulji govor nakratko je prekinuo oporbeni zastupnik krajnje ljevice koji ga je pozvao da prizna Palestinu. No ubrzo je izbačen.

Trump je ponovio da će Hamas biti razoružan, a Gaza demilitarizirana. Ranije je pak skupini dopustio da održava sigurnost u enklavi na određeno vrijeme.

Netanjahu: Trump je najveći prijatelj Izraela ikada

Izraelski premijer nije štedio pohvale američkom predsjedniku.

"Donald Trump je najveći prijatelj kojeg je država Izrael ikada imala u Bijeloj kući. Gospodine Predsjedniče, vi ste predani ovom miru. I ja sam predan ovom miru. I zajedno, gospodine Predsjedniče, ostvarit ćemo ovaj mir", rekao je.

Trump je ponovio da će Hamas biti razoružan, a Gaza demilitarizirana. Ranije je pak skupini dopustio da održava sigurnost u enklavi na određeno vrijeme.

Izraelski premijer nije štedio pohvale američkom predsjedniku. Više pogledajte u prilogu.