Potresni detalji smrti Hrvata i Indijca: 'Najprije smo pomislili da je potres, ali...'

Jutro je u Bjelovaru počelo tragedijom. Poginula su dvojica radnika na gradilištu u krugu bjelovarskog zatvora. Na Indijca i Hrvata pao je zid.

Ovo je mjesto na kojem su život izgubila dvojica radnika. Tragedija se dogodila jutros oko 9 sati.

"Nismo znali što je, najprije smo pomislili da je potres, ali ništa se nije drmalo i komentar mog mladog kolege je bilo - nešto je ružno palo. Da bismo onda za sat vremena saznali za ovaj tragičan događaj. Prestrašno", kaže Radmila Gavran iz Bjelovara.

"Vidjela sam samo kad sam se vraćala Crveni križ da stoji i ljudi okolo da stoje, ali nisam to išla gledati", Nada Jurki, Bjelovar.

Pomoć su im odmah pokušali pružiti zatvorski medicinski tehničar i pravosudni službenici, no spasa im nije bilo. Poginuli su 59-godišnjak iz okolice Križevaca i 42-godišnji državljanin Indije.

"Na gradilištu na kojem se radi rekonstrukcija jednog zatvoreničkog odjela je došlo do urušavanja zabatnog zida u kojem su smrtno stradala dva radnika poduzeća Hidroregulacija. Svi smo u stanju šoka i naravno nas zanima kako je moglo doći do ovako velike tragedije", Zvonimir Penić, ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa.

Uz dvojicu poginulih, na gradilištu je bilo još četvero radnika i voditelj koji su srećom prošli bez ozljeda.

"Bili su osigurani svi uvjeti, mjere zaštite na radu. Nažalost, mi još uvijek ne znamo zbog čega je došlo do urušenja, nadam se da će očevid to utvrditi. Samo želim izraziti saučešće svim obiteljima. Gospodin Crnov i gospodin Sing su stvarno bili dobri radnici i mi smo svi šokirani", Dominik Nervo, direktor tvrtke Hidroregulacija d.o.o. Bjelovar.

Nezapamćen slučaj

Dio zatvorenika zbog radova je premješten, a u zgradi ih se u trenutku nesreće nalazilo 57. Radovi na Zatvoru traju od kolovoza, prije dva tjedna obišao ih je i ministar pravosuđa, a rekonstrukcijom bi se trebao proširiti kapacitet za još 35 zatvorenika.

Anita Gregl, upraviteljica Zatvora u Bjelovaru: "Sve potrebne dozvole imamo, javna nabava je provedena, mi smo sve u skladu s pravilima napravili. I u principu su se sad samo radili radovi na uklanjaju postojećih zidova, podova i krovišta."

Zvonimir Penić, ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa: "Nikada nismo zabilježili ovakav slučaj, često idemo u adaptacije kaznenih tijela, puno se toga radi. Uvijek je to rizično."

U šoku je i direktor tvrtke. Dosad, kaže, nisu imali ni ozljede na radu, a kamoli ovakvu tragediju. Na pitanje kako je do nje moglo doći, odgovara.

Dominik Nervo, direktor tvrtke Hidroregulacija d.o.o.: "Zato što je to stara građevina. Jednostavno, stara građevina, nemamo stare projekte. Imamo novi projekt temeljem kojeg smo izvodili radove i on se nije trebao urušiti."

Pomoć obitelji stradalih radnika nudi i Grad. Kako je točno došlo do urušavanja zida u bjelavrskom zatvoru, pokazat će istraga, a na tererenu je i Državni inspektorat iz kojeg su nam također poručili kako je njihov očevid u tijeku.