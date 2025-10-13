Užas na gradilištu u Bjelovaru! U krugu zatvora poginula dvojica radnika

Prilikom izvođenja radova na energetskoj obnovi u krugu bjelovarskog zatvora smrtno su stradala dvojica radnika. Riječ je o 42-godišnjem Indijcu i 59-godišnjem hrvatskom državljaninu.

Iz Ministarstva pravosuđa potvrdili su da je došlo do urušavanja zabatnog zida. U tijeku je očevid.

Oglasili se iz Ministarstva pravosuđa

"​Dana 13. listopada 2025. godine, tijekom izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji potkrovlja Zatvora u Bjelovaru, došlo je do urušavanja zabatnog zida pri čemu su, nažalost, smrtno stradala dvojica radnika izvođača radova tvrtke Hidroregulacija d.d. iz Bjelovara.

Pomoć stradalima odmah je pokušao pružiti medicinski tehničar Zatvora u Bjelovaru, zajedno sa službenicima pravosudne policije. Hitna medicinska pomoć stigla je na mjesto događaja, no, nažalost, liječnici su utvrdili da radnici ne pokazuju znakove života. Na mjesto događaja pristigli su i službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izražava duboku sućut obiteljima poginulih radnika. Očevid je u tijeku, a Ministarstvo će u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima u utvrđivanju svih okolnosti nesreće.

U ovom tragičnom događaju nije bilo ozlijeđenih službenika, osoba lišenih slobode niti građana, a sigurnost u Zatvoru u Bjelovaru nije bila ugrožena", stoji u priopćenju Ministarstva pravosuđa.