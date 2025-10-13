Užas u Šibeniku! Maloljetnik vozio motor pa teško stradao

​U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu navečer u Šibeniku teško je ozlijeđen maloljetni motociklist. Iz PU šibensko-kninske izvijestili su kako se nesreća dogodila oko 20.55 sati u Ulici 113. šibenske brigade.

"Prometna nesreća se dogodila na način da maloljetnik, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, ulaskom u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodio brzinu vozila osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i gustoći prometa uslijed čega gubi nadzor nad motociklom te udara u uzdignuti asfaltirani nogostup, nakon čega zajedno s motociklom pada na nogostup", stoji u priopćenju šibenske policije.

Hospitaliziran zbog teških ozljeda

U Općoj bolnici u Šibeniku maloljetniku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozača podnosi se optužni prijedlog", izvijestili su iz PU šibensko-kninske.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće