Kod tunela Grič na A1 vozilo u kvaru, zbog prometne nesreće kolone bile i 10 kilometara

Na autocesti A1, između čvorova Karlovac i Donja Zdenčina, dogodila se prometna nesreća zbog koje se u popodnevnim satima stvorila kolona dulja od 10 kilometara.

Hrvatski autoklub upozorio je vozače na usporenu vožnju oko 18.30, a onda sar vremena kasnije priopćio da se "vozi usporeno u koloni uz zastoje" na A1 između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba

Upozoravaju i da je vozilo u kvaru na autocesti A1 nakon izlaza iz tunela Grič u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine je 80 km/h.

Kolona duga dva kilometara stvorila se između čvorova Žuta Lokva i Otočac. Zbog radova kod odmorišta Brloška Dubrava se ondje vozilo jednim trakom.

Iz HAK-a upozoravaju i da se u koloni uz zastoje vozi usporeno na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba te na DC1 između Jastrebarskog i Klinča Sela u smjeru Zagreba.