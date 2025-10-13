Drama u hrvatskoj bolnici, pacijent napao liječnika: 'To nije izoliran slučaj!'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UŽAS /

Prava drama odvijala se u virovitičkoj bolnici gdje je pacijent napao liječnika, a ozlijeđen je još jedan pacijent. Liječnička komora i sindikati upozoravaju kako nije riječ o izoliranom slučaju napada na medicinsko osoblje.

Usred noći 61-godišnji muškarac stigao je na Hitnu bolnice u Virovitici. Odbijao je liječničku pomoć i suradnju sa psihijatrom. Iz džepa je izvadio nož i ozlijedio se.

"Pacijent zaprimljen s problemom otežanog disanja, prilikom pregleda od strane psihijatra je s džepnim nožem započeo samoozlijeđivanje prilikom čega ga je liječnik pokušao spriječiti i zadobio je porezotinu ruke", rekao je Dinko Blažević, ravnatelj Opće bolnice Virovitica.

Policajci svladali pacijenta

Pozvana je policija koja je pacijenta svladala. Prilikom čega je pacijent koji je čekao u čekaonici samoincijativno pomogao policiji prilikom savladavanja i zadobio je također jednu lakšu ozljedu.

Muškarac koji je napao liječnike prebačen je u Neuropsihijatrijsku bolnicu u Popovači. Reagirala su sva liječnička udruženja. U Liječničkom sindikatu upozoravaju kako ovo nije izolirani slučaj.