Zagrebački sport dobio kontinuitet: Šafranić ponovno izabran za predsjednika SSGZ-a

NOVI MANDAT /

Na Izbornoj skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba za predsjednika Saveza za novi je mandat izabran dosadašnji predsjednik Vjekoslav Šafranić i to s većinom glasova članova Skupštine.

Njegov jedini protukandidat Marko Jakopović povukao je kandidaturu na Skupštini.

Mandat predsjednika, kao i ostalih tijela je za razdoblje od 2025. do 2029. godine.

"Većinom glasova osvojio sam predsjednički mandat za razdoblje od 2025. do 2029. godine i to mi je iznimno drago, jer sport je moj život. Cijeli sam život u sportu, sport mi je mnogo dao i zato dobro znam kako dalje treba ići. Treba pratiti europske i svjetske trendove“, izjavio je Vjekoslav Šafranić i dodao:

"Zagreb, po hijerarhiji sporta u Hrvatskoj, možemo reći da je treći, iza Ministarstva turizma i sporta i Hrvatskog olimpijskog odbora. Imamo ukupno 74 saveza, od čega su dva pridružena i dva privremena. U gradu djeluje više od 850 aktivnih klubova, što smatram odličnom osnovom za buduće rezultate. Cilj mi je da i u narednom razdoblju ostvarimo rekordne rezultate, kao što smo premašili broj međunarodnih medalja prošle godine. Idemo naprijed, imam jasnu viziju kako sve to dodatno unaprijediti. Naravno, ne mogu to učiniti sam. Tu su Upravni odbor, klubovi i savezi; ta sinergija i energija već neko vrijeme postoje. U početku je bilo malo teže, ali sada smo postigli zamah i vjerujem da će sve biti uspješno“, zaključio je Šafranić.

Na skupštini su izabrani i članovi Nadzornog odbora SSGZ-a - Romeo Vrečko iz Zagrebačkog rukometnog saveza, Tomislav Svetina iz Zagrebačkog nogometnog saveza te Marko Kallay iz Mačevalačkog saveza Zagreba.

U Upravni odbor SSGZ-a su izabrani Vjekoslav Šafranić, Vedran Šupuković, Miro Pavlović, Perica Bukić, Marijo Možnik, Tomislav Zebić, Miše Kutleša, Nenad Mašina, Krunoslav Klak, Bono Marjanović, Josip Čelić, Davor Brdar, Dražen Joksimović, Dario Franjić i Davor Pavlović.

