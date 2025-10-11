Sisak i dalje niže pobjede u Alpskoj hokejaškoj ligi: Na Zibelu pao Kitzbuhel

Sisak i dalje niže pobjede u Alpskoj hokejaškoj ligi - u ledenoj dvorani Zibel u subotu je pao austrijski Kitzbuhel rezultatom 5-2 (2-2, 0-0, 3-0).

A nije tako izgledalo na početku. Gosti iz Tirola već u 14. minuti utakmice imali su 2-0. Angažiraniji ulazak u susret okrunili su golovima Matic Podlipnik i Clemens Krainz.

Sisak ni ne pomišlja na predaju još jednom pokazavši izuzetan sportski karakter što ga krasi ove sezone.

S dva brzopotezna pogotka u dvije minute Vito Idžan vraća stvari na početak.

Bitka se rasplamsala u drugoj trećini ali strijelci obje momčadi nisu u tom periodu našli način kako svladati suparničke vratare.

Požrtvovna i borbena igra Vitezova na naplatu je došla u posljednjoj trećini kada je u izvrsnoj atmosferi koju su stvorili domaći navijači zapečaćena nova, šesta pobjeda Siščana u sedam utakmica.

U 43. minuti zabija Karlo Marinković, a deset minuta kasnije i Marijus Dumčius i u izvrsnoj atmosferi odvode Sisak na 4-2.

Točku na i te početak slavlja označava Danila Larionovs pogotkom u praznu mrežu, iskoristivši situaciju kada je trener gostiju izvadio golmana i uveo dodatnog napadača, što je uobičajeno u hokeju kada se lovi rezultat.

S konačnih 5-2 Sisak je goste iz slavnog skijališta ispratio uz pjesmu s tribina "Kitzbuhel, Auf Wiedersehen" te učvrstio prvo mjesto na tablici sa 17 bodova i sjajnom gol razlikom plus 18.

U četvrtak im u goste na Zibel dolazi još jedan klub iz Austrije - EK Zeller Eisbären.

