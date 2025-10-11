Zvijezda Alpinea otkrila stravične posljedice nesreće: 'Imao sam mutan vid i mokrio krv'

U svijetu Formule 1, gdje se sigurnosne mjere stalno unapređuju i opasne nesreće sve su rjeđe, lako je zaboraviti koliko je ovaj sport i dalje ekstreman. Brzine prelaze 300 kilometara na sat, a sile koje djeluju na vozače često su na granici ljudske izdržljivosti. Iako gledateljima mnogi sudari mogu izgledati bezazleno, posljedice znaju biti daleko ozbiljnije nego što se čini na prvi pogled.

Jedan takav primjer otkrio je Esteban Ocon, vozač Alpinea, koji je u intervjuu za YouTube kanal Legend progovorio o posljedicama teške nesreće tijekom Velike nagrade Miamija 2022. godine.

Francuz je tada izgubio kontrolu nad bolidom i snažno udario u zid, a iako se činilo da je prošao bez većih ozljeda, situacija je bila daleko ozbiljnija.

“Udario sam pri sili od 42G. Koljena su mi bila potpuno ukočena, jedva sam hodao. Sljedećeg jutra sam se srušio pod tušem – izgubio sam ravnotežu i nisam se osjećao dobro,” otkrio je Ocon.

Najgore tek tada dolazi.

“Nisam želio propustiti utrku i vozio sam dalje, ali sam kasnije primijetio da mokrim krv. Bio sam iscrpljen, ali sam uspio završiti utrku i osvojiti bodove,” dodao je.

Oconova priča ponovno je otvorila raspravu o fizičkim i psihičkim granicama vozača te o tome koliko su posljedice nesreća često skrivene od očiju javnosti.

Slične situacije kroz karijeru su doživjeli i drugi vozači. Carlos Sainz se prisjetio nesreće u Rusiji 2016., kada je pri brzini od 260 km/h udario u zid i završio ispod zaštitnih barijera.

'Roditelji su mislili da sam mrtav. Nisam imao radio i bio sam zarobljen, ali sam nekako nastavio,” kazao je Španjolac.

Fernando Alonso je, pak, više puta bio u situacijama koje su mogle završiti kobno – od sudara u Brazilu 2003. do zastrašujuće nesreće s Estebanom Gutiérrezom u Melbourneu 2015. godine.

'Ništa se ne sjećam. Samo sam htio da me vrate u boks da nastavim voziti. Nisam želio u bolnicu,' rekao je Alonso, opisujući refleksni inat koji mnogi vozači razviju.

Ove priče pokazuju koliko je Formula 1, unatoč tehnološkom napretku i sigurnosnim inovacijama, i dalje sport u kojem se granica između kontrole i kaosa prelazi u djeliću sekunde.

