Transfer bomba u Formuli 1: Ferrari želi McLarenovog asa

Nedjeljna utrka za Veliku nagradu Singapura dodatno je zbližila vodeći trojac u prvenstvu Formule 1. Oscar Piastri i dalje drži vrh poretka, ali mu se momčadski kolega iz McLarena, Lando Norris, približio na samo 22 boda. Treći je Max Verstappen sa 63 boda zaostatka.

Dok svijet Formule 1 čeka nastavak sezone, u paddocku je odjeknula vijest o mogućem velikom transferu. Švicarski Blick piše da su predstavnici Ferrarija uspostavili kontakt s Piastrijem s ciljem da Australac od 2027. preuzme volan crvenog bolida.

🚨 | EXCLUSIVE: @Blickch claims that current championship leader (as of 07/10/25) Oscar Piastri already has his sights set on a move to Ferrari in 2027 👀🔥 pic.twitter.com/cZ3YOj1gN2 — Ferrari Focus (@Scuderiascoop) October 7, 2025

Momčad više vjeruje Landu Norrisu

Piastri navodno nije zadovoljan statusom u McLarenu, gdje osjeća da momčad više vjeruje Norrisu. Ferrari, pak, prolazi kroz razdoblje stagnacije, bez pobjede ove sezone i s puno upitnika u Maranellu.

Uprava stoga planira 2027. započeti s potpuno novom vozačkom postavom, što znači oproštaj ne samo od Hamiltona nego i Leclerca. Nova crvena budućnost, prema izvješćima, trebala bi počivati na dvojcu Piastri – Bortoleto, talentiranom Brazilcu koji je ove sezone impresionirao u Sauberu.

