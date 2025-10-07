Nove vijesti o Michaelu Schumacheru: Ovo je istina koju obitelj godinama skriva

Gotovo 12 godina nakon nesreće na skijanju, zdravstveno stanje Michaela Schumachera i dalje je obavijeno tajnom. No, posljednje vijesti iz kruga obitelji i bliskih prijatelja otkrivaju koliko je situacija teška.

Legendarni vozač Formule 1 navodno je prikovan za krevet i više ne može govoriti, piše Daily Mail. Njegov bivši menadžer Flavio Briatore prisjetio se zajedničkih dana:

„Kad pomislim na Michaela, sjetim se njegova osmijeha nakon pobjede. Takvog ga želim pamtiti, a s Corinnom sam i dalje često u kontaktu.“

Njemački novinar Felix Görner potvrdio je da je Schumacher potpuno ovisan o brizi njegovatelja:

„Nažalost, ne može više izražavati misli govorom. To je tužno, jer bio je heroj, a sada se svi držimo samo nade.“

Njemački mediji navode da o Schumacheru danonoćno brine tim od petnaestak ljudi te da mu je potrebna stalna njega.

Podsjetimo, Schumacher je stradao na skijalištu Meribel u Francuskoj. Schumacher je u trenutku pada jurio velikom brzinom, što ne čudi s obzirom na to da je bio iskusan skijaš.

To je redovito dokazivao u Madonni di Campiglio, gdje je Ferrari svake zime organizirao druženje s medijima i skijašku utrku, a Schumi je gotovo uvijek bio najbrži.

U obližnjem Courchevelu posjedovao je planinsku kolibu u kojoj je često boravio s obitelji, pa je i odlično poznavao tamošnje staze.

No, kobnog dana uvjeti nisu bili idealni. Snijega nije bilo dovoljno, posljednja četiri tjedna nije ni padao, a sloj od tek 20 do 30 centimetara skrivao je kamenje i stijene neposredno ispod površine. Da je bilo metar snijega više, udarac bi vjerojatno bio puno blaži.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'