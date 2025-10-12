Hvar je bio domaćin posebnog Svjetskog prvenstva: Pobjednici je tek 13 godina

Hvar je ovog vikenda biio središte svjetske sportske elite — domaćin Spartan World Championshipa, najpoznatije svjetske utrke izdržljivosti. Prepreke poput penjanja uz uže, bacanja koplja i puzanja kroz blato, u kombinaciji s morskim i kamenitim terenom, pretvorile su ponovno najsunčaniji hrvatski otok u pravu arenu gladijatora 21. stoljeća.

Plivanje, usponi, viseće šipke- samo su neke od prepreka koje natjecatelji kao pravi spartanci prolaze na Svjetskom prvenstvu u Spartan utrkama. U disciplinama 100 M i Sprint na najsunčanijem otoku više od 4 tisuće natjecatelja iz više od 60 različitih zemalja.

Mladi Amerikanac i Amerikanka najbolji

A veliku pozornost privukla je najkraća, ali najintenzivnija disciplina Spartan 100 metara. Natjecatelji su u manje od minute morali svladati dvanaest prepreka. Najizdržljiviji bio je Amerikanac Luke Backstrand koji je u finalu pobjedio svog brata Kaia.

"Tako sam sretan što sam bio ovdje na tako prekrasnom mjestu. I što sam mogao ponijeti kući tu krunu - jednostavno je fantastično. Tako sam sretan", rekao je pobjednik.

U ženskoj konkurenciji slavila je njegova sunarodnjakinja Elizabeth Poslgrove. Nova svjetska prvakinja ima samo 13 godina.

"Prije dva tjedna nisam ni pomislila da ću doći ovdje. A sada, kad sam ovdje i kad sam to upravo napravila, osjećam se nevjerojatno. Toliko sam zahvalna", kazala je pobjednica.

Upravo ova disciplina postat će i službeno dio Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. u sklopu modernog pentatlona. Natjecanje je pratio i ministar sporta i turizma Tonči Glavina. Ovakvi događaji produljuju turističku sezonu, ono što Hrvatska godinama traži.

"Kad gledate izdaleka izgleda sve prilično jednostavno, ali znam da kad krenete je jedna skroz druga priča tako da uistinu se divim ljudima koji tako u rekordnom roku. Ja se sjećam pobjednice d prošle godine kako je ona to brzo mi smo svi ostali u šoku.Tako da svaka im čast", rekao je Glavina.

Sjajna promocija Hvara

No, iza lijepe razglednice, uz teške utrke - nimalo lagan organizacijski poduhvat.

"Otok kao destinacija u kojoj smo odlučili organizirati ovakvo natjecanje je samo po sebi dodatno otežava na neki način jer evo imali smo situacije kada kamioni zapnu s trajekta i nešto slično", rekao je direktor utrke Ivan Zrinušić.

Sjajna je ovo promocija Hvara koji je drugi put zaredom potvrdio status jedne od najatraktivnijih destinacija u globalnom kalendaru događaja iz Spartan serije.