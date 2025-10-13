SILNI USPJESI /

Zadnja Albina utakmica: Kraj karijere za jednog od najtrofejnijih igrača svijeta

Nogometnu karijeru završio je jedan od najtrofejnijih igrača svijeta. Nakon čak 19 seniorskih sezona svoju posljednju utakmicu odigrao je Jordi Alba. Karijeru je počeo u Valenciji, a svoje najslavnije dane roveo je u Barceloni s kojom je osvojio Ligu prvaka, Svjetsko klupsko prvenstvo, šest španjolskih prvenstava i pet kupova. S reprezentacijom Španjolske podignuo je pehar Europskog prvesntva i Lige nacija

13.10.2025.
20:45
SPORTSKI.NET
Jordi Alba
