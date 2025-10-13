Zadnja Albina utakmica: Kraj karijere za jednog od najtrofejnijih igrača svijeta

SILNI USPJESI /

Nogometnu karijeru završio je jedan od najtrofejnijih igrača svijeta. Nakon čak 19 seniorskih sezona svoju posljednju utakmicu odigrao je Jordi Alba. Karijeru je počeo u Valenciji, a svoje najslavnije dane roveo je u Barceloni s kojom je osvojio Ligu prvaka, Svjetsko klupsko prvenstvo, šest španjolskih prvenstava i pet kupova. S reprezentacijom Španjolske podignuo je pehar Europskog prvesntva i Lige nacija