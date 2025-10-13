Bivši trener Hajduka pred meč s Izraelom govorio o situaciji u Gazi

U razgovoru za Sky Sport, izbornik Italije Gennaro Gattuso istaknuo je kako je fokus njegove momčadi maksimalan uoči važnog kvalifikacijskog dvoboja s Izraelom. Talijani bi pobjedom napravili ogroman korak prema doigravanju za Svjetsko prvenstvo, a Gattuso vjeruje da je njegova ekipa spremna na taj izazov.

“Zaljubio sam se u ove momke zbog njihove energije, zajedništva i discipline,” rekao je Gattuso. “Svjestan sam da smo još na putu, ali rastemo iz utakmice u utakmicu. Ne smijemo si priuštiti pogreške.”

Komentar o situaciji u Gazi

Prije nego što se osvrnuo na samu utakmicu, Gattuso je govorio i o širem kontekstu, pohvalivši vijest o primirju u Gazi.

“Drago mi je što je došlo do prekida vatre. Vidjeti ljude kako se vraćaju kućama u Gazi, to je dirljivo,” rekao je izbornik. “Sutra ćemo igrati pred više od 10 tisuća naših navijača, dok će vani biti prosvjedi – ali mi znamo što nas čeka i spremni smo.”

Pohvale za mladog Esposita

Gattuso je najavio moguće promjene u sastavu te posebno izdvojio mladog napadača Francesca Pija Esposita, koji je impresionirao svojim ulaskom s klupe u prethodnoj utakmici.

“On je jednostavan momak s velikim potencijalom. Ima radnu etiku veznjaka i odlično čita igru,” objasnio je Gattuso.

“Utakmica traje 95 minuta, a takvi igrači često donesu prevagu u završnici.”

'Živim svoj san'

Na pitanje o vlastitoj trenerskoj poziciji, Gattuso je iskreno priznao da se još uvijek ponekad mora “uštinuti”.

“Znam koliko bi ljudi željelo biti na mom mjestu,” rekao je. “Za mene je ovo ostvarenje sna. Kad pomislim na velikane poput Lippija i Trapattonija, osjećam veliku odgovornost. Radio sam s mnogima u ovom savezu i osjećam se kao kod kuće.”

Odgovor Spallettiju

Na kraju je komentirao i komplimente koje mu je nedavno uputio Luciano Spalletti.

“Cijenim njegove riječi, on je iskren i nikad ne govori napamet,” istaknuo je Gattuso. “Htio sam ga nazvati da mu zahvalim, ali nisam želio smetati. Znao sam odmah da su njegove riječi iskrene – takav je on čovjek.”

