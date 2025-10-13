Bivši igrač Manchester Uniteda sve iznenadio: ChatGPT mu odradio transfer umjesto menadžera!

Nekadašnji talent Manchester Uniteda, Demetri Mitchell, priznao je da je u ljetnom prijelaznom roku svoju karijeru usmjerio – uz pomoć umjetne inteligencije. Umjesto da angažira agenta, 28-godišnji krilni igrač pregovarao je o transferu u Leyton Orient koristeći ChatGPT.

Poslali su mi ponudu, a ja sam pitao ChatGPT kako se točno pregovara i što bi bilo pametno reći,' otkrio je Mitchell u podcastu From My Left.

Karijeru je vukao u nižim engleskim ligama

Mitchell je ponikao na Old Traffordu, gdje je upisao i jedan premierligaški nastup za United, prije nego što je nastupao za Hearts, Blackpool, Hibernian i Exeter City. Nakon odlaska iz Exetera, odlučio se samostalno pregovarati s Leyton Orientom.

'Znao sam da u League One klubovima nema velikog novca u igri, pa sam procijenio da će ono što agent zaradi na proviziji pojesti razliku koju bi mi možda isposlovao,' objasnio je Mitchell. 'Na kraju sam čak dobio i bonus koji bi inače pripao agentu.'

Mitchell je u razgovoru iskoristio priliku i kritizirao način na koji funkcionira nogometno posredovanje, osobito u nižim ligama.

'Postoje tri tipa agenata,' rekao je.

'Jedni rade za velike agencije i brinu se samo za mlade talente, drugi su plaćenici koji samo jure provizije, a treći su oni koji vode svoje male agencije i gledaju kako da što brže zarade. Ako si u nižoj ligi, teško je pronaći nekoga tko će stvarno raditi u tvoju korist.'

Igrao je u mlađim selekcijama

Bivši engleski reprezentativac mlađih selekcija, koji je uvršten i na preliminarni popis Jamajke za Gold Cup 2025, trenutno nastupa za Leyton Orient i još uvijek čeka svoj prvi pogodak ove sezone.

Ovo nije izoliran slučaj u kojem umjetna inteligencija ulazi u svijet nogometa. Još 2021. godine Manchester City je imenovao Laurieja Shawa za prvog AI znanstvenika u klubu, s ciljem da pomoću analize podataka i prediktivnih modela pomaže u prevenciji ozljeda i poboljšanju performansi igrača.

Kako se čini, AI sve više prelazi iz analitičkih alata u konkretne odluke – pa čak i u pregovore o transferima.

POGLEDAJTE VIDEO: Čitatelji odlučili: Evo koji vas je igrač najviše oduševio u utakmici protiv Gibraltara