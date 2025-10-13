Nova tenzija na relaciji Beograd–Tirana: Dinamovac sudjelovao u spornoj proslavi

Napetosti koje prate oglede Srbije i Albanije ponovno su izbile na površinu, ovoga puta nakon kvalifikacijske utakmice u kojoj su Albanci slavili minimalno 1:0 i napravili veliki korak prema Svjetskom prvenstvu.

Iako je dvoboj bio očekivano nabijen emocijama i tenzijama, ono što se događalo nakon posljednjeg sučeva zvižduka izazvalo je pravu buru u Srbiji.

Započelo na utakmici

Strijelac pobjedničkog pogotka Rey Manaj dodatno je podgrijao atmosferu kontroverznim slavljem – podizanjem ruku u obliku orla, tradicionalnog simbola albanskog identiteta. Taj potez izazvao je bijes na tribinama, ali i lavinu reakcija na društvenim mrežama.

No, situacija se dodatno zakuhala nakon utakmice, kada je albanski novinar Arlind Sadiku objavio video iz zrakoplova kojim su se albanski reprezentativci vraćali kući. Na snimci, koja se brzo proširila internetom, vidi se kako igrači pjevaju pjesmu posvećenu Ademu Jašariju, osnivaču Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

U veselom društvu zapažen je i Arber Hoxha, ofenzivac zagrebačkog Dinama, koji je jedan od nekolicine pridružio slavlju. Upravo je taj detalj slavlja izazvao oštre reakcije iz Srbije, gdje se Jašari smatra odgovornim za zločine protiv srpskog naroda, dok ga u Albaniji i na Kosovu slave kao narodnog heroja.

POGLEDAJTE VIDEO: Čitatelji odlučili: Evo koji vas je igrač najviše oduševio u utakmici protiv Gibraltara