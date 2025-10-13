Spektakl u Dalićevu gradu: Hrvatska srušila Gibraltar i upisala tri prvijenca!

Nije bilo golijade kao u portugalskom Faru u lipnju, ali Hrvatska je i u Varaždinu dominirala od samog početka. U potpunosti osvježeni sastav pokazao je Daliću da na njega može ozbiljno računati u završnici kvalifikacija.

Prvo poluvrijeme donijelo je strpljivu igru Vatrenih, a na pogodak se čekalo pola sata. Tada su bivši suigrači iz Rijeke, Marco Pašalić i Toni Fruk, složili akciju za vodstvo. Pašalić je precizno ubacio s desne strane, a Fruk glavom poslao loptu u mrežu – i tako postigao svoj prvi pogodak za reprezentaciju.

Večer prvijenaca

U drugom dijelu Hrvatska je nastavila s pritiskom. Povratnik u nacionalni dres Luka Sučić u 78. minuti zabija za 2:0 i na najbolji se način iskupio za promašaje iz ranijih utakmica.

Kada se činilo da je priča završena, u šestoj minuti sudačke nadoknade uslijedio je i treći pogodak. Nakon kornera Lovre Majera, glavom je precizno pogodio Martin Erlić – za svoj prvijenac u dresu Hrvatske i konačnih 3:0.

“Znajući kroz što sam sve prošao prošle godine, u tih nekoliko sekundi mi je sve prošlo kroz glavu – obitelj, ozljede, povratak. Jako emotivan trenutak, ovaj gol posvećujem njima,”

rekao je Erlić nakon utakmice.

Nova lica opravdala povjerenje

Uz povratak Mateja Kovačića, koji je nosio kapetansku vrpcu, priliku su dobili i igrači s manjom minutažom. “Zahvalan sam na prilici. Igrao sam beka, ali dao bih sve od sebe na bilo kojoj poziciji – važno je da pomognem momčadi,” izjavio je Marco Pašalić.

“Zadovoljan sam igrom, trebali smo zabiti više golova, i ja sam mogao još jedan. No, bitno je da smo odradili sve što smo planirali,”,dodao je Lovro Majer.

Izbornik Zlatko Dalić bio je zadovoljan viđenim: “Dali smo šansu novim igračima da vidimo na koga možemo računati. Trebamo svježu krv, brže igrače i bolju tranziciju. Vrata reprezentacije su svima otvorena – ali treba kontinuitet.”

'Nismo imali kiksa, zasluženo smo ovdje'

Dalić se na kraju osvrnuo na dosadašnji kvalifikacijski put i istaknuo da je Hrvatska pokazala snagu i stabilnost:

“Neću reći da je grupa bila laka, bila je onakva kakvu smo zaslužili nakon godina uspjeha. Igrali smo moćno, bez kikseva, imali smo kvalitetu i pravi pristup. Mogu biti sretan i ponosan.”

Vatreni su ovom pobjedom stigli do pete u kvalifikacijama i praktički osigurali doigravanje za Svjetsko prvenstvo 2026.

S mirnijim tonom, ali jasnim ciljem – Hrvatska nastavlja put prema novom Mundijalu.