Šokantna priča o djevojci željnoj pažnje: Ubila vlastitog dečka, a nije ga ni dotaknula

Nije držala pištolj, nije ni pucala, nije čak ni naručila njegovo ubojstvo, ali kriva je! Optužena je za njegovu smrt iako si je sam oduzeo život. Riječ je o Michelle Carter koja je ubila svog dečka Conrada Roya III., barem je tako presudila porota na suđenju koje je privuklo nevjerojatnu medijsku pažnju, potaklo brojne analize i kasnije bilo tema brojnih dokumentaraca, filmova i serija.

"Stalno odgađaš i govoriš da ćeš to učiniti, ali nikad ne učiniš. Uvijek će tako biti ako ne poduzmeš ništa", posljednja je poruka koju mu je Michelle poslala...

Policija je 13. srpnja 2014. godine pronašla tijelo 18-godišnjeg Conrada u njegovom kamionetu parkiranom ispred trgovine u Fairhavenu, Massachusetts. Spojio je crijevo na auspuh i stavio drugi kraj u kabinu. Ubio ga je ugljični monoksid, ali preko ruba ga je otjerala njegova djevojka "na daljinu".

Održavali vezu preko poruka

Iako se Roy borio s depresijom i bili su mu propisani antidepresivi, istraga je krenula u drugom smjeru kada je policija saznala za niz poruka - više od 1000 - razmijenjenih s Michelle Carter, tada 17-godišnjakinjom, u tjednu prije njegove smrti.

Carter i Roy upoznali su se nekoliko godina ranije, 2012., dok su oboje bili na odmoru s obiteljima na Floridi. Održavali su vezu prvenstveno putem poruka, ali umjesto izjava ljubavi, ona ga je poticala na samoubojstvo.

"Samo to moraš učiniti"...

"Nema više odgađanja, nema više čekanja"...

"Ako to želiš toliko jako koliko kažeš, vrijeme je da to učiniš danas", poruke su koje su pronašli istražitelji u njegovog mobitelu.

Sedam mjeseci nakon samoubojstva, u veljači 2015., Carter je optužena za ubojstvo iz nehaja.

Ona je tražila pažnju prijateljica

U svojoj uvodnoj riječi tijekom suđenja 2017. godine, pomoćnica okružnog tužitelja Maryclare Flynn rekla je da je Carter, koja je u vrijeme suđenja imala 20 godina, željela suosjećanje i pažnju drugih djevojaka u školi. Žudjela je biti "ožalošćena djevojka" koja nije mogla spriječiti svog dečka da se ubije.

"Optuženici je trebalo nešto da privuče njihovu pažnju. Koristila je Conrada kao pijuna u svojoj bolesnoj igri života i smrti", rekla je tužiteljica. Carter se i pred njegovom obitelji pretvarala da ne zna kako i gdje se ubio, unatoč porukama koje su ukazivale na suprotno.

"Nikada nikome u obitelji Roy nije priznala da je tjednima pomagala Conradu da osmisli plan samoubojstva ili da je bila na telefonu s Conradom u trenucima dok je počinio samoubojstvo", rekla je Flynn.

'Misila sam da mu ide odlično'

Tijekom suđenja, Conradova majka Lynn prisjetila se njihovog posljednjeg zajedničkog dana 12. srpnja 2014. Zajedno s kćerima, odvela je sina na jednodnevni izlet na plažu u Westportu.

Conrad se 2012. godine prestao liječiti od depresije i nedugo nakon toga se predozirao, ali majka kaže da je nedugo prije smrti primljen na Državno sveučilište Fitchburg i planirao je studirati ekonomiju. Bio je odličan učenik.

"Mislila sam da je malo depresivan, ali sam mislila da mu ide odlično", rekla je.

Kada se te noći nije vratio kući, nazvala je policiju i kasnije ih obavijestila o porukama koje je primila od Michelle Carter.

Carterina prijateljica Samantha Boardman pročitala je sudu tekstualne poruke koje joj je Carter poslala, a koje su, čini se, ukazivale na njezino kajanje.

'Čula sam ga kako umire'

"Sam, njegova smrt je moja krivnja, iskreno, mogla sam ga zaustaviti, razgovarala sam s njim, a on je izašao iz auta jer se uplašio, a ja sam mu rekla da se vrati unutra“, rekla je.

"Znala sam da će sve to ponoviti sljedeći dan i nisam mogla dopustiti da više živi onako kako je živio. Nisam to mogla učiniti. Ne bih mu dopustila. Trebala sam učiniti više i sve je moja krivnja jer sam ga mogla zaustaviti, ali nisam to učinila“, poruka je od 15. rujna 2014.

Za tužiteljstvo su svjedočile još dvije njezine prijateljice.

"Razgovarala sam s njim telefonom kad se ubio. Liv, čula sam ga kako umire. Samo bih voljela da sam mu pružila više pomoći", pisalo je u poruci koju je poslala Oliviji Mosolgo.

Alexandri Ethier, koju je Carter poznavala iz ljetnog kampa, navodno je poslala poruku:

"Da, razgovarala sam s njim telefonom kad se ubio. Čula sam ga kako umire."

Odvjetnik tvrdio da je htio povući i nju

Prije nego što je slučaj krenuo na suđenje, Carterin odvjetnik Joseph P. Cataldo tvrdio je da su tekstovi zaštićeni govor i da "nisu sadržavali ništa ni približno nalik prijetnji" vrijednoj kaznene prijave. Rekao je da je Royeva odluka o samoubojstvu bila isključivo Royeva.

"Mnogo toga što je do sada objavljeno jest da je Michelle Carter oduvijek htjela podržati Conrad Royev plan da se ubije. Ali bit će sasvim jasno da ga je tjednima prije nego što je pristala na njegov plan pokušavala odgovoriti od toga, a on ju je pokušavao nagovoriti da s njim počini samoubojstvo", tvrdio je odvjetnik.

"Imamo posla sa 17-godišnjom djevojkom koja nije bila spremna za suočavanje s Royevim planovima samoubojstva", rekao je Cataldo, "i nažalost on je svoj plan i ostvario."

Poslala mu 80 poruka nakon što je umro

Tijekom suđenja, dr. Peter Breggin govorio je o učincima Celexe, lijeka za liječenje depresije i anksioznosti, koji je Carter dobila neposredno prije Royeve smrti.

Psihijatar je rekao da Celexa može inhibirati kontrolu impulsa. Breggin je dodao da lijekovi poput Celexe "poremećuju funkciju frontalnog režnja" i da je "mladi mozak podložniji šteti" od takvih lijekova.

Carter je navodno poslala više od 80 poruka na Royev telefon nakon njegove smrti. U jednoj se ispričala što nije učinila dovoljno da ga spriječi da si oduzme život. Također je izrazila svoju trajnu ljubav prema njemu.

"Vjerojatno si mislio da mi je to u redu, a ti si pričao o tome da si u raju i da si moj anđeo, a ja sam u to vrijeme pristala jer sam znala da nećeš ništa učiniti“, napisala je.

"Ali ti si to učinio i jako mi je žao što te nisam spasila“, napisala je Carter.

Plakala je dok je slušala presudu

Carter je 17. lipnja 2017. osuđena za ubojstvo iz nehaja koje je dovelo do Royeve smrti. Plakala je za stolom obrane dok joj se sudac Lawrence Moniz obraćao.

"Carterini postupci, kao i njezin propust da djeluje tamo gdje je imala samostvorenu dužnost prema Royu, budući da ga je dovela u to toksično okruženje, predstavljali su bezobzirno i nepromišljeno ponašanje" rekao je Moniz.

"Rekla je Royu da se vrati u kamion, dobro svjesna njegovih osjećaja, njegovih nejasnoća, njegovih strahova, njegovih briga", dodao je Moniz.

"Ništa nije učinila. Nije pozvala policiju niti njegovu obitelj. Konačno, nije dala jednostavnu uputu: 'Izađi iz kamioneta'", dodao je.

'Odležala' 11 mjeseci

Carter je osuđena na dvije i pol godine zatvora, ali je iza rešetaka trebala provesti samo 15 mjeseci. Carterini odvjetnici žalili su se da je tužiteljstvo biralo poruke koje bi je prikazale u lošem svjetlu. Žalba je odbijena i Carter je počela služiti kaznu u veljači 2019. Izašla je nakon 11 mjeseci zbog dobrog vladanja.

Nakon što je puštena iz zatvora zbog dobrog ponašanja, izbjegavala je medije. Moguće je da se vratila živjeti sa svojom obitelji u Plainvilleu, jer je prvi put nakon izlaska iz zatvora u travnju 2022. viđena kako obavlja vrtne poslove ispred svoje kuće. Jedan od glavnih uvjeta Carterine uvjetne kazne bio je da joj je zabranjeno profitirati od svoje priče. Međutim, sada kada je ona završila - što znači da je oslobođena svih prethodnih ograničenja - to više nije slučaj.

Što se tiče društvenih mreža, sve pretrage za Michelle Carter, nemoguće su. S obzirom na značajnu prirodu slučaja, koji je privukao pozornost svjetskih medija, vjerojatno je da 28-godišnjakinja izbjegava bilo kakvu internetsku interakciju. Također je moguće da je Carter promijenila ime otkako je puštena iz zatvora.

