Sablasne posljednje riječi ubojice bebe: 30 sati izvodio egzorcizam, grizao je i zlostavljao

Amerikanac Blaine Milam (35) iz Teksasa pogubljen je zbog ubojstva 13-mjesečne kćeri svoje djevojke u mučnom 30-satnom "egzorcizmu". U svojim posljednjim trenucima propovijedao je o prihvaćanju Isusa, a zatim je izgubio svijest. Umro je u četvrtak oko 18.40 sati po lokalnom vremenu, piše Daily Mail.

Bio je osuđen na smrt zbog ubojstva djevojčice Amore Rose u svojoj prikolici u istočnom Teksasu u prosincu 2008. Par je rekao policiji da je nad djetetom izvršio "egzorcizam" u nastojanju da istjera demona iz njezina tijela.

U posljednjim riječima, Milam je zahvalio pristašama, kao i zatvorskoj vjerskoj zajednici, što su otvorili svoje programe za osuđenike na smrt.

"Ako me netko od vas želi ponovno vidjeti, preklinjem vas sve, bez obzira tko ste, da prihvatite Isusa Krista kao svog Gospodina i Spasitelja i ponovno ćemo se sresti", rekao je sa sjedalice u komori smrti. "Volim vas sve. Odvedi me kući, Isuse."

Dok je smrtonosna doza sedativa pentobarbitala počela teći u njegovu desnu i lijevu ruku, u 18.19 sati po lokalnom vremenu, Milam je jednom zastenjao i uzdahnuo, a zatim je počeo tiho hrkati. Nakon otprilike dvije minute, svi zvukovi i pokreti su prestali. Nekoliko minuta kasnije, proglašen je mrtvim.

Nisu mogli utvrditi uzrok smrti

Na sudu su otkriveni detalji smrti nesretne Amore. Na njezinom tijelu pronađeni su tragovi ugriza te fizičkog i seksualnog zlostavljanja.

Milam je isprva za ubojstvo okrivio tadašnju djevojku Jessecu Carson i tvrdio da je ona ta koja je tvrdila da je bebu opsjednuo demon. U vrijeme zločina, oboje su imali 18 godina. Majka je osuđena na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.

Tužitelji su rekli da je Milam brutalno tukao djevojčicu, grizao je, davio i osakatio. Agonija je trajala 30 sati. Patolog je utvrdio je da je dijete imalo višestruke prijelome lubanje, slomljene ruke, noge, rebra i brojne tragove ugriza. Nije mogao utvrditi točan uzrok smrti jer je djevojčica imala previše potencijalno smrtonosnih ozljeda.

Istražitelji nisu odmah sumnjali na roditelje. Međutim, Carson je otkrila da joj je Milam rekao da je Amora opsjednuta jer je "Bog bio umoran od njenog laganja Milam".

Milam se žalio na smrtnu kaznu na temelju toga da pati od intelektualnog invaliditeta i da je neustavno pogubiti intelektualno hendikepirane zatvorenike.

Godine 2019. i ponovno 2021. dobio je odgode pogubljenja kako bi se saslušale njegove žalbe, ali je na kraju iscrpio sve pravne putove. Proglašen je mentalno sposobnim za pogubljenje, a u utorak je Teksaški odbor za pomilovanja i uvjetne otpuste jednoglasno odbio odobriti Milamu pomilovanje.

