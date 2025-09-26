Izbo se nakon što je čuo presudu: Kriv je za ubojstvo žene koja nije htjela vezu s njim

Ubojica Paul Jason Sultana (35) izbo se nakon što je proglašen krivim za brutalno ubojstvo Dayne Isaac u Sydneyu. Sudnicu u Novom Južnom Walesu napustio je u kolima hitne pomoći. Majka dvoje djece je stradala jer nije htjela vezu s njim. Udavio ju je u siječnju 2023. godine, piše Daily Mail.

Man Accused of Murdering Mom of 2 Allegedly Wanted His Mother to Help Move the Body: Reports https://t.co/mOZeB2c8qn — People (@people) July 14, 2025

Sultana se ubo oštrim predmetom u lijevu ruku nakon što je u sudnici u King Streetu čuo presudu suca Petera Garlinga. Dok nije stigla hitna pomoć, sudsko osoblje zbrinulo je ubojicu.

Glasno je jecao i imao je krvavu lijevu ruku dok su ga bolničari izvodili iz sudnice. Incident je promatrala i žrtvina obitelj među kojima je bio i njezin otac Garry English. Novinarima ispred sudnice rekao je da je Sultanina presuda dobar ishod za njegovu "princezu".

Sudac je istaknuo da su Peter i Dayne bili u kratkoj vezi koja je pukla zbog njegove ljubomore. Rekla mu je da ne želi ozbiljnu vezu.

Na sudu se čuo je iskaz Peterove majke, Janet Tsiliris, koju je sin nazvao nakon ubojstva. Ubojica je pokupio majku u Dayninom autu i odveo je u žrtvin stan gdje se ubojstvo dogodilo. Ponavljao je "loše je".

Doveo mamu nakon ubojstva

"Ušla sam na ulazna vrata i vidjela krv u predsoblju blizu dnevnog boravka na podu", rekla je Sultaninina majka istražiteljima. Nakon što je vidjela žrtvu s krvi na licu, istrčala je iz stana vičući: "Odlazim, odlazim odavde'".

English je dao iskaz u kojem je opisao razgovore koje je vodio sa Sultanom, uključujući i onaj u kojem je rekao da njegova kći nije zainteresirana za romantičnu vezu s njim.

"Rekao sam mu 'Paul, Dayna te voli kao prijatelja i ništa više'", rekao je English u svojoj izjavi.

"Unio mi je u lice i rekao mi da moram reći Dayni da je dobar za nju", dodao je. Sultana je na suđenju tvrdio da je nepoznata osoba ubila Dayne dok je on spavao u njezinom stanu. Očekuje se da će kazna biti izrečena do kraja godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubio muškarca kraj Slavonskog Broda pa pobjegao