Detalji pucnjave u SAD-u: Otkriveno što je pisalo na mecima, ubojica sam sebi presudio
Direktor FBI-ja Kash Patel podijelio je fotografiju metaka na kojima se vide anti-ICE poruke
Jedna osoba i napadač poginuli su u srijedu, a nekoliko je ozlijeđeno u pucnjavi u terenskom uredu Imigracijske i carinske službe (ICE) u Dallasu, potvrdile su vlasti. Napadač je vatrenim oružjem oduzeo život i sebi, priopćeno je na konferenciji za medije.
Iako je ICE prvotno objavio da su ubijene dvije osobe i napadač, u međuvremenu su obrisali objavu i pojasnili da je među dvama žrtvama i ubojica.
Direktor FBI-ja Kash Patel podijelio je fotografiju metaka na kojima se vide anti-ICE poruke.
"Iako je istraga još u tijeku, prvotni pregled dokaza sugerira da postoji ideološki motiv za ovaj napad"; poručio je na X-u.
Kazao je da je na jednom od pronađenih metaka ugravirano "anti-ICE".
Policija je intervenirala nakon dojave o pucnjavi u uredu na sjeverozapadu Dallasa u saveznoj državi Teksas prije 7 ujutro po lokalnom vremenu, priopćila je policijska uprava Dallasa na X-u. Osumnjičenik je otvorio vatru na ured iz susjedne zgrade, prema prvim rezultatima istrage, priopćila je policija. Dvije osobe prevezene su u bolnicu s ozljedama od vatrenog oružja, dok je treća osoba umrla na mjestu događaja.
Nejasni detalji
Djelatnici ICE-a nisu ozlijeđeni, a još nije jasno jesu li žrtve napada pritvorenici ICE-a, zaštitari ili lokalne snage reda, rekla je glasnogovornica ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin u intervjuu za emisiju "Fox & Friends" na Fox Newsu.
"Detalji su još uvijek nejasni. Izgledalo je kao da je to bio snajper ili neka vrsta dugometražnog hica“, rekla je McLaughlin.
Također je rekla da se pucnjava dogodila u terenskom uredu ICE-a a ne u pritvorskom centru, gdje službenici ICE-a provode kratkotrajnu obradu nedavno uhićenih pritvorenika.
Trumpova vlast agresivno angažira ICE kao dio obračuna s useljenicima bez valjanih dokumenata, što je izazvalo protivljenje demokrata i liberalnih aktivista. Pritvorski centri ICE-a sve više postaju mjesta sukoba prosvjednika i naoružanih agenata.
Oko objekta ICE-a u predgrađu Chicaga, gdje se prosvjednici svakodnevno okupljaju, podignuta je ograda u ponedjeljak nakon što je nekoliko prosvjednika i gradonačelnik Evanstona u Illinoisu ozlijeđeno u sukobu s agentima prošlog tjedna.
U srpnju je pritvorski centar ICE-a u Alvaradu u Teksasu bio meta koordiniranog prosvjeda na kojem je ispaljeno više hitaca, a jedan policajac je ozlijeđen.
