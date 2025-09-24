Detalji pucnjave u SAD-u: Otkriveno što je pisalo na mecima, ubojica sam sebi presudio

Jedna osoba i napadač poginuli su u srijedu, a nekoliko je ozlijeđeno u pucnjavi u terenskom uredu Imigracijske i carinske službe (ICE) u Dallasu, potvrdile su vlasti. Napadač je vatrenim oružjem oduzeo život i sebi, priopćeno je na konferenciji za medije.

Iako je ICE prvotno objavio da su ubijene dvije osobe i napadač, u međuvremenu su obrisali objavu i pojasnili da je među dvama žrtvama i ubojica.

Direktor FBI-ja Kash Patel podijelio je fotografiju metaka na kojima se vide anti-ICE poruke.

"Iako je istraga još u tijeku, prvotni pregled dokaza sugerira da postoji ideološki motiv za ovaj napad"; poručio je na X-u.

Kazao je da je na jednom od pronađenih metaka ugravirano "anti-ICE".

This morning just before 7am local time, an individual fired multiple rounds at a Dallas, Texas ICE facility, killing one, wounding several others, before taking his own life. FBI, DHS, ATF are on the ground with Dallas PD and state authorities.



While the investigation is… pic.twitter.com/SMOyxiKLqA — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 24, 2025

Policija je intervenirala nakon dojave o pucnjavi u uredu na sjeverozapadu Dallasa u saveznoj državi Teksas prije 7 ujutro po lokalnom vremenu, priopćila je policijska uprava Dallasa na X-u. Osumnjičenik je otvorio vatru na ured iz susjedne zgrade, prema prvim rezultatima istrage, priopćila je policija. Dvije osobe prevezene su u bolnicu s ozljedama od vatrenog oružja, dok je treća osoba umrla na mjestu događaja.

Nejasni detalji

Djelatnici ICE-a nisu ozlijeđeni, a još nije jasno jesu li žrtve napada pritvorenici ICE-a, zaštitari ili lokalne snage reda, rekla je glasnogovornica ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin u intervjuu za emisiju "Fox & Friends" na Fox Newsu.

"Detalji su još uvijek nejasni. Izgledalo je kao da je to bio snajper ili neka vrsta dugometražnog hica“, rekla je McLaughlin.

Također je rekla da se pucnjava dogodila u terenskom uredu ICE-a a ne u pritvorskom centru, gdje službenici ICE-a provode kratkotrajnu obradu nedavno uhićenih pritvorenika.

Trumpova vlast agresivno angažira ICE kao dio obračuna s useljenicima bez valjanih dokumenata, što je izazvalo protivljenje demokrata i liberalnih aktivista. Pritvorski centri ICE-a sve više postaju mjesta sukoba prosvjednika i naoružanih agenata.

Oko objekta ICE-a u predgrađu Chicaga, gdje se prosvjednici svakodnevno okupljaju, podignuta je ograda u ponedjeljak nakon što je nekoliko prosvjednika i gradonačelnik Evanstona u Illinoisu ozlijeđeno u sukobu s agentima prošlog tjedna.

U srpnju je pritvorski centar ICE-a u Alvaradu u Teksasu bio meta koordiniranog prosvjeda na kojem je ispaljeno više hitaca, a jedan policajac je ozlijeđen.

