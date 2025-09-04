Silovao i mučio u BiH pa se skrasio u Americi: Otkriven monstrum koji se predstavljao kao žrtva

Sjedinjene Države u utorak su podnijele zahtjev za oduzimanje državljanstva Slobodanu Letiću, rođenom u Hrvatskoj, koji je, prema tužbi Ministarstva pravosuđa, prikrio i lažno prikazao svoju umiješanost u premlaćivanja, mučenja i seksualna zlostavljanja civila tijekom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine, stoji u priopćenju američkog ministarstva pravosuđa.

Časnik Vojske Republike Srpske, Slobodan Letić izveo je dvije zatočenice iz logora, a potom ih odvezao u stan gdje ih je pretukao i silovao. Nakon što su žene bile puštene iz logora, Letić je jednu od njih ponovno pronašao na ulici, odveo je u napuštenu kuću i ondje je ponovno silovao. Također je upadao u domove drugih civila i teško ih premlaćiva, mučio i zastrašivao smrću.

Letić je tijekom cijelog postupka imigracije i naturalizacije, nakon što je 2000. godine ušao u Sjedinjene Države kao navodni izbjeglica, prikrivao svoju umiješanost u ratne zločine i djela progona.

Nadalje, u tužbi se navodi da je Letić sakrio i svoje kaznene osude u Bosni i Hercegovini za korupcijska djela koja je počinio kao policijski službenik nakon rata. Dana 22. rujna 2006. godine stekao je američko državljanstvo.

SAD nije utočište za ratne zločince

"Sjedinjene Države nisu sigurno utočište za ratne zločince i počinitelje kršenja ljudskih prava", izjavio je pomoćnik glavnog državnog odvjetnika Brett A. Shumate iz Građanskog odjela Ministarstva pravosuđa.

"Letić je u našu zemlju ušao predstavljajući se kao žrtva progona, dok je zapravo počinio užasna djela kao progonitelj drugih. Iskoristio je naš velikodušni sustav prihvata izbjeglica i nije mu smjelo biti odobreno američko državljanstvo. Ovom tužbom želimo ispraviti tu nepravdu i odlučni smo očuvati integritet procesa naturalizacije od prijevara i lažnog prikazivanja."

Prema Zakonu o imigraciji i državljanstvu, američkom državljaninu koji je naturaliziran može se oduzeti državljanstvo i poništiti potvrda o naturalizaciji ako je državljanstvo stečeno nezakonito ili prikrivanjem bitne činjenice, odnosno namjernim lažnim prikazivanjem.

Ovaj slučaj istražili su Ured za imigracijske parnice Građanskog odjela uz pomoć FBI-a, Odjela za domovinsku sigurnost (istražitelj William Tomljanovich i ataše John Christoforo iz Imigracije i carinske službe) te vlasti Bosne i Hercegovine. Postupak vode državni odvjetnik Christopher Lyerla i Max Weintraub iz Ureda za imigracijske parnice, Odjel za opće parnice i žalbe, Jedinica za afirmativne parnice. Navodi izneseni u tužbi su samo optužbe, a odgovornost još nije utvrđena, navodi se u priopćenju.

