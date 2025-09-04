Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je u četvrtak da je Rusija već u prošlosti jednom spasila Njemačku, ali da se njemački narod mora probuditi i spasiti sam.

Diplomatkinja se u intervjuu za rusku novinsku agenciju Tass prisjetila kako ju je njemački novinar jednom pitao kada će Rusija probuditi Nijemce. "Rekla sam: 'Znate, puno sam o tome razmišljala i iznenađujuće je to što me pitate. Mi - naši prethodnici, očevi, djedovi i pradjedovi, jednom smo probudili Nijemce i spasili ih od njih samih", poručila je Zaharova.

Nacizam i podjele

Smatra da je nacizam "kao granata za samouništenje" i ako opet doživi svoj uspon u Njemačkoj, ugrozit će prosperitet i budućnost njemačkog naroda.

Po njezinu mišljenju, "Nijemci su propustili uočiti znakove smrtonosne bolesti nacizma".

"Naš narod je jednom žrtvovao brojne živote kako bi spasio Njemačku od ovog virusa", naglasila je dodajući: "Drugi put bi trebali sami djelovati jer je ovo situacija u kojoj nacije ili dosežu drugu razinu razvoja - ne bolju ili goru, samo drugačiju - ili prestaju postojati", upozorava.

Zaharova je ustvrdila i da je Njemačka u posljednjih 35 godina ostala duboko podijeljena, s građanima koji se svrstavaju u prvi ili drugi sloj.

"Za sam njemački narod nije došlo do pravog ujedinjenja", smatra ona.

