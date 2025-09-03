Nećete vjerovati o čemu su pričali Putin i Xi: Nisu znali da je mikrofon uključen, sve se emitiralo uživo

Kada su ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping hodali jedan pored drugog na vojnoj paradi u Pekingu, uključeni mikrofon za koji nisu znali uhvatio je kako razgovaraju o transplantaciji organa i mogućnosti da bi ljudi mogli živjeti 150 godina.

To se dogodilo kada su Putin i Xi hodali sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom na čelu dvadesetak stranih čelnika prema mjestu s kojeg su pratili paradu na Trgu Tiananmen u povodu 80. godišnjice kraja Drugog svjetskog rata. Državna televizija CCTV prenosila je događaj uživo.

Putinov prevoditelj rekao je pritom na kineskom: "Biotehnologija se kontinuirano razvija."

Prevoditelj je dodao: "Ljudski organi mogu se stalno transplantirati. Što dulje živite, to postajete mlađi i možete čak postići besmrtnost".

Xi je odgovorio na kineskom: "Neki predviđaju da će ljudi u ovom stoljeću možda živjeti 150 godina".

Dugovječnost i vlast

Putin je kasnije potvrdio da je s Xijem o tome razgovarao.

"Mislim da je predsjednik govorio o tome kada smo išli na paradu", rekao je novinarima u Pekingu na pitanje o tom razgovoru.

"Moderne metode za poboljšanje zdravlja, medicinske metode, čak kirurške koje se odnose na zamjenu organa, omogućuju čovječanstvu da se nada da će se aktivan život voditi drukčije nego danas", rekao je.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova i CCTV nisu imali komentara.

Putin i Xi potpisali su više od 20 sporazuma u područjima koja se kreću od energetike do umjetne inteligencije i dogovorili izgradnju važnog novog plinovoda.Oba čelnika ne pokazuju namjere da se planiraju odreći vlasti tijekom života. Xi je 2018. godine, primjerice, ukinuo ograničenja koja se tiču predsjedničkih mandata čim si je otvorio put za neograničenu vladavinu. Putin je također promijenio ruski zakon kako bi si omogućio ostanak na visokoj dužnosti, podsjeća Guardian.

Dijelovi ruske elite, uključujući Putina, dugo su fascinirati dugovječnošću i znanošću koja se bavi pitanjem produljena životnog vijeka.

Xi je na svečanosti, pred više od 50.000 gledatelja, rekao da je svijet suočen s izborom "mira ili rata", prateći paradu najnaprednijeg oružja.

Putin je stigao u Kinu u nedjelju na samit više od 20 čelnika nezapadnih zemalja.

