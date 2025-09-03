Smrtonosna zamka bizarnog oblika: NATO članica predstavila 'patku', izgled je zbunio mnoge

Na sajmu naoružanja MSPO 2025 u Kielceu, Poljska predstavljen je dron "Kaczka" (patka), ali upravo jedan neobičan detalj dizajna privukao je najviše pažnje. Iako je ime drona patka, uređaj je sličniji bijelom labudu, piše The Sun.

Dron, razvijen u Vojnom institutu kopnenih snaga, ima domet upravljanja do pet kilometara i nosivost od 10 kilograma što je dovoljno da posluži kao smrtonosna zamka za svakog uljeza. No, iako mu je nadjenuto ime “patka”, uređaj ne izgleda ni približno kao patka, umjesto toga izgleda kao bijeli labud.

Portal Militarny.pl napisao je da se dron može koristiti za prikrivene izvidničke misije, zahvaljujući kameri ugrađenoj u pramac te za udarne operacije s opcionalnim eksplozivnim punjenjem od 10 kg.

"Patka" je osmišljena za prikrivene misije, opremljena je kamerom nalik "oku ciklopa", može plivati i kretati se po kopnu. Izbliza bi ju vojnik mogao prepoznati kao lažnog labuda, ali s udaljenosti može izgledati uvjerljivo.

Kina također ima oružje koje imitira životinje

"Patka" nije prvo oružje koje imitira životinju. Kineske oružane snage već su razvile “ornithopter” – leteći dron koji izgleda poput vrapca. Posebne postrojbe nedavno su pokazale uređaj koji mahanjem krila oponaša stvarnu pticu.

“Takvi dronovi mogli bi potpuno promijeniti način izviđačkih operacija na bojištu. Samo je pitanje vremena kada ćemo ih vidjeti u ratnim zonama poput Ukrajine, a velika je vjerojatnost da ih Rusija već koristi”, izjavio je pukovnik u mirovini Phil Ingram.

Uz male bojne glave, ovi bi dronovi, smatra Ingram, mogli biti usmjereni i na uklanjanje pojedinih zapovjednika na terenu.

