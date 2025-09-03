Putin spreman na sastanak sa Zelenskim! 'Imam jedan uvjet'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je rekao da je spreman na razgovore s Volodimirom Zelenskim ako bi ukrajinski predsjednik došao u Moskvu, ali da tek treba vidjeti bi li se takav sastanak isplatio.

Zelenski već dulje vrijeme vrši pritisak za sastanak s Putinom kako bi razgovarali o uvjetima mogućeg sporazuma dok je američki predsjednik Donald Trump, koji pokušava posredovati u mirovnom rješenju, dao do znanja da želi da se dvojica predsjednika sastanu.

Govoreći na kraju posjete Kini, Putin je rekao da je uvijek bio otvoren za susret sa Zelenskim, ali je pritom ponovio često izgovorenu rečenicu da bi jedan takav susret trebao biti dobro pripremljen kako bi urodio opipljivim rezultatom.

Zahtjevi Kremlja

"Što se tiče susreta sa Zelenskim, nikada nisam isključio mogućnost da do njega dođe. Ali, ima li smisla? Vidjet ćemo", rekao je Putin.

Ruski čelnik rekao je da po njegovom mišljenju, ako se želi postići napredak, Ukrajina treba ukinuti vojno stanje, održati izbore i referendum o teritorijalnim pitanjima.

Moskva je 2022. godine proglasila aneksiju više od 15 posto Ukrajine, objavivši da su okupirane regije Ukrajine - Doneck, Luhansk, Herson i Zaporižja, ruski teritorij. Kijev i većina zapadnih zemalja odbacuju rusko posezanje kao pokušaj ilegalnog otimanja zemlje putem osvajačkog rata kolonijalnog stila.

