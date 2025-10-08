Umro 'moderni' Jack Trbosjek: Tijela žena koje je brutalno ubio nikad nisu pronađena

Britanac Derek Brown (64), poznat kao imitator zloglasnog serijskog ubojice Jacka Trbosjeka, preminuo je 29. rujna, piše Daily Mail u srijedu.

U zatvoru Weakfield služio je maksimalnu kaznu u trajanju od 30 godina, a vjeruje se da je obolio početkom prošlog mjeseca. Stanje mu se dodatno pogoršalo u subotu 27. rujna te se gu prebacili na odjel intenzivne njege gdje je i preminuo u ponedjeljak 29. rujna, svega nekoliko dana prije rođendana.

"U subotu su ga pronašli u ćeliji. Od 17 sati tog dana bio je na intenzivnoj sve do ponedjeljka kada je preminuo u 15 sati", ispričao je izvor blizak Brownu.

Tijela nikad nisu pronađena

Na 30 godina zatvora osuđen je u listopadu 2008. godine, nakon što ga je sud proglasio krivim za ubojstvo prostitutke Bonnie Barrett (24) i prodavačice DVD-ova Xiao Mei Guo (29).

Negirao je zločine, ali je priznao da je je platio objema ženama za seksualne usluge. Istražitelji su u njegovom stanu pronašli tragove krvi obje žene, radne rukavice, sredstvo za čišćenje, ali i račun za lučnu pilu.

Djevojkama se svaki trag izgubio 2007. godine, a tijela im nikad nisu pronađena. "Možemo samo nagađati što ste učinili svakoj od tih žena prije nego što ste ih ubili. Ne možemo znati kako ste ih ubili, ali znamo da ste se njihovih tijela riješili sa zastrašujućom učinkovitošću tako da nijednoj nije pronađen trag. Niste pokazali ni tračak kajanja", rekao je sudac Martin Stephens dok je izricao presudu.

Htio je publicitet

Brown, koji je od ranije bio osuđeni silovatelj, neslavni nadimak dobio je jer je žrtve pronalazio u u londonskom kvartu Whitechapel po kojem je 1880-ih harao Jack Trbosjek. Policija je vjerovala da je ubijao kako bi stekao publicitet i "zloglasnost".

"Da je nastavio ubijati prostitutke iz Whitechapela, vjerojatno bi se uspostavila veza s Jackom Trbosjekom", istaknuo je glavni inspektor Mark Kandiah i dodao da vjeruju da Brown za razliku od svojeg "idola", kojem se pripisuje najmanje pet brutalnih ubojstava žena, nije imao više od dvije žrtve.

