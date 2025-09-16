Kriminolog otkrio identitet Jacka Trbosjeka i šeste žrtve! Iznio nove dokaze i gdje je živio

Ugledni kriminolog David Wilson tvrdi da je razriješio misterij Jacka Trbosjeka i pritom otkrio šestu žrtvu zloglasnog ubojice, objavio je Express u ponedjeljak.

Baš kao što su pisali brojni povjesničari, Wilson misli da iza jezivih zločina stoji poljski brijač Aaron Kosminski. Međutim, kriminolog je u svojoj knjizi "Povijest moderne Britanije kroz dvadeset ubojstava" iznio nove dokaze i metodom geo-profiliranja odredio gdje je ubojica živio.

Novi dokazi

Zbog činjenice da se Trbosjeku pripisuju brutalna ubojstva žena iz 1888. u Whitechapelu, siromašnom dijelu Londona, Wilson vjeruje da je ubojica stanovao na tom području. Objašnjava da je Kosminski živio s bratom i sestrom u Sion Squareu, odnosno samom središtu mjesta zločina.

Teoriji u prilog ide i to da su se napadi događali u ranim jutarnjim satima u petak ili za vikend, što sugerira da je ubojica bio radnik koji je tijekom tjedna bio zauzet.

Podsjetimo, policija je brijača sumnjičila i u vrijeme ubojstva jer se vjerovalo da mrzi žene, osobito prostitutke te da ima "izražene ubilačke sklonosti". U liječničkoj dokumentaciji navodi se da je 1891., dok je imao tek 26 godina, bio hospitaliziran zbog mentalnih problema i poremećaja u prehrani. Nakon što je sestri zaprijetio nožem, premješten je u umobolnicu Colney Hatch, a zatim u umobolnicu Leavesden.

Šesta žrtva?

Točan broj žrtava ne može se utvrditi sa sigurnošću, no vjeruje se da je najtočniji popis pod nazivom "kanonskih pet" na kojem se nalazi pet žena koje su se zbog teške financijske situacije bavile prostitucijom: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Mary Jane Kelly te Catherine Eddowes. Svih pet ubojstava povezuje i iznimna surovost - ubojica im je prerezao grlo, a potom sakatio tijelo i uklanjao ograne.

Kriminolog Wilson vjeruje da je pronašao i šestu žrtvu. Smatra da je to bila Martha Tabram, majka dvoje djece koja je brutalno ubijena tri tjedna prije Mary Ann Nichols, prve službeno priznate Trbosjekove žrtve.

Marthino tijelo s čak 39 uboda pronašli su 7. kolovoza 1888. godine u 5.00 sati ispred stambene zgrade

POGLEDAJTE VIDEO: Cure detalji krvavog zločina u Bereku: 'Vidjela sam susjeda kako trči s puškom'