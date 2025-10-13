Božo Kovačević: 'Za Netanyahua je ova pobjeda kiselo grožđe, evo zašto'

MIR NA BLISKOM ISTOKU? /

Dvije godine i 6 dana nisu vidjeli svoju obitelj i prijatelje. Danas je dvadesetero posljednjih taoca koje je držao Hamas pušteno kući u Izrael. Ogromno veselje i među Palestincima: 2000 zatvorenika pušteno je kućama, obitelji su ih dočekale u suzama, jer neki su u zatvoru bili i 20 godina. Je li na Bliski Istok stvarno stigao mir? I kako će Gazom vladati Tony Blair?

Božo Kovačević, geopolitički analitičar, komentirao je sklapanje sporazuma o miru.

"Svi koji su gledali danas govor Trumpa i koji su gledali na Netanyahua vidjeli su da je ova pobjeda za njega kiselo grožđe jer da, to je pobjeda za Izrael koja treba donijeti trajni mir za premijera Netanyahua, ali i kraj njegove političke karijere", smatra Kovačević.

Ideja dvije države

Netanyahu se borio protiv ideje dvije države, a sada možda zaživi. Izrael ima pravo na samoobranu, to je bio temeljni lajtmotiv onih koji su opravdavali napad u Gazi - a danas? Osjećaju li se obranjeno ili?

Ernest Herzog, izvršni direktor za operacije Svjetskog židovskog kongresa, odgovara: "Uh to je jako teško reći, Izrael se je obranio, Izrael postoji, to je ono što je bitno. Da, Izrael se u tom smislu obranio kako bi dočekao sutra, međutim ideologija iza koje stoji pokušaj unišenja Izraela i dalje postoji."

Koja će biti uloga Blaira?

Bivši britanski premijer možda će biti neka vrsta privremenog upravitelja Gaze.

"Hoće li Tony Blair možda lupiti šakom u stol i reći 'ovo ne, ovo da' vezano za određene događaje koji će uslijediti? Neke ovlasti će imati ali mislim da nijednu odluku neće moći donijeti bez predsjednika Trumpa", ističe Kovačević