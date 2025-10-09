Dogovoreno primirje, ali stručnjakinja upozorava: 'Daleko je kraj rata'

Gotovo je. Slave Palestinci, slave Izraelci. Trebale su proći dvije godine i dva dana da Izrael i Hamas dogovore prekid vatre i oslobađanje talaca. Nakon pregovora u Egiptu, dogovor su prihvatile obje strane, a primirje bi na snagu trebalo stupiti sutra u podne.

Benjamin Netanyahu je poručio da je ovo veliki dan, većina analitičara sporazum naziva povijesnim, ali obični ljudi samo žele da ubijanje i razaranje konačno stanu.

Znači li ovo stvarno mir i hoće li Donald Trump dobiti Nobela za mir? O tome smo u studiju RTL Direkta razgovarali s novinarkom i vanjskopolitičkom analitičarkom Mirjanom Rakić.

Hoće li Donald Trump stvarno dobiti Nobelovu nagradu za mir? Zaslužuje li je?

Pitanje je hoće li uopće doći do mira jer je ovo samo prekid vatre. Što se tiče Nobelove nagrade, ne bih se kladila na to na koji će način komisije odlučivati jer je preveliki pritisak bio i činjenica je da je on, za razliku od prethodnika, uspio napraviti veliki iskorak. Ali mislim da se tu gleda i nešto šire, ne samo Bliski istok, nego i ono što se događa u njegovoj zemlji.

Dobio ju je Barack Obama na početku mandata, bez da je postigao ikakav sporazum?

To je činjenica. Taj komitet donosi, kako tvrde, neovisne odluke. Može im se netko suprotstaviti, ali izgleda da su imuni. Pamtim da je 2010. kineski disident dobio Nobelovu nagradu, a Kina se oštro protivila tome. Kad je objavljena nagrada, Kina je zamrznula diplomatske odnose i uvela ekonomske sankcije na šest godina. Nije to prošlo bez problema.

Mislite da bi sad Trump mogao biti uvrijeđen ne dobije li nagradu?

Mogao bi biti uvrijeđen jer svi tipuju na njega. Međutim, kad to radite, ne znam je li taj komitet toliko podložan ili neosjetljiv na ono što se događa.

Znači li ovo stvarno mir i što očekujete da će se sada događati? Je li stvarno gotovo s ratom?

Još je daleko da bi se proglasilo da je gotovo s ratom. Dogovoren je prekid vatre koji će omogućiti razmjenu da se puste preživjeli taoci i pronađu tijela ubijenih, a s druge strane da se pusti 250 palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora s doživotnim kaznama te 1700 ostalih palestinskih zatvorenika. Hamas je tražio popis tih 250 zatvorenika, a tu se ne nalaze imena dvojice zapovjednika Hamasa koji su u zatvoru.

Svi su ranije komentirali da ni Benjaminu Netanyahuu ni Hamasu ovo primirje ne odgovara. Znači li to njihovu političku smrt?

Do političke smrti još treba čekati, ali činjenica je da su pritisci i na jednu i drugu stranu preveliki da oni nisu mogli reći ne, ne želimo prestati. Na Hamasu je pritisak iz Arapskih država, jer oni ne doprinose miru ni onome za što se načelno bore, a to je boljitak Palestinaca i palestinska država. Ovako je dokazano da država ne postoji. Što se tiče Netanyahua, kad ste previše sigurni u vlast i sebe onda napravite krucijalne greške. Napad na Katar je toliko šokirao Trumpa da veći šok u svom životu nije doživio. Tu je Netanyahu naišao na oštro protivljenje svojim potezima, a to se vidjelo i kad je došao u posjetu u Washington te se morao javno ispričati. Mislim da je to bila ogromna knedla u grlu, veća od potpisivanja sporazuma.

Što će se sada dogoditi s priznavanjem Palestine? Koliko dugo će se čekati rješenje o dvije države?

Čekat će se dok se ne potpiše pravi mirovni sporazum, jer ovo su sve stepenice. Važno je napraviti prvi korak, dapače, on otvara put kako kažu Kinezi. Ali sad dolaze one situacije gdje će trebati i strpljenja i volje da se provedu. To je razoružanje Hamasa, povlačenje Izraela. Jer u okviru prekida vatre je, osim razmjene talaca i zarobljenika, zahtjev da se izraelske obrambene snage povuku iz dijela Gaze te se moraju otvoriti prolazi za humanitarnu pomoć. Oko tisuću kamiona čeka da uđu u Gazu za preostale ljude da bi mogli preživjeti dalje i dočekati novi dan.

Mislite li da će se to dogoditi?

To je ono što je potpisano u Egiptu i sad je odluka na izraelskoj vladi. To potpisivanje na neki način je i motiv da će Trump doći u Egipat, čini se u subotu ili nedjelju jer bi razmjena trebala početi u ponedjeljak. To je veliki događaj. A ovo što slijedi je razoružanje Hamasa. Oni moraju položiti oružje. Ovo napadačko bi još položili, no obrambeno ne. Tu je već veliko pitanje. I oko povlačenja Izraela se već rade računice, 55 posto, 30 pa 15 na kraju. Pitaje je i uprave koja se mora stvoriti u Gazi, na nižoj razini koja će na dnevnoj razini upravljati tim područjem. To bi bili lokalni Palestinci koji do sada nisu bili aktivirani u politici i tehnokrati iz drugih arapskih zemalja. Onda dolazi odbor za mir na čelu kojeg je Tony Blair i Trump iznad njega. Umirovljeni političari vole i dalje svjetlost reflektora i Blairu je ovo najmanje štetno. On računa da će tu steći slavu i ugled te da će ljudi zaboraviti njegovu ulogu u ratu u Iraku gdje je on uletio s američkom vojskom na prvi signal. To ljudi baš ne bi trebali zaboraviti.