Hamas objavio kraj rata, a sve oči uprte su u Izrael

Visoki dužnosnik Hamasa i prognani vođa Gaze Khalil al Hayya rekao je u četvrtak da ta militantna skupina proglašava kraj rata, najavljujući početak "trajnog primirja".

"Danas objavljujemo da je postignut sporazum o završetku rata i agresije protiv našeg naroda te početku provedbe trajnog prekida vatre i povlačenja okupacijskih snaga", rekao je u televizijskom obraćanju palestinskoj javnosti.

Al Hayya, glavni pregovarač Hamasa koji je preživio izraelski napad u Katru prošlog mjeseca, najavio je otvaranje prijelaza Rafah u oba smjera, trajni prekid vatre i ulazak humanitarne pomoći.

Potvrdio je da je Hamas dobio jamstva od SAD-a, arapskih posrednika i Turske da je rat u Gazi "trajno završen" dodajući da će sporazum dovesti do oslobađanja svih zatvorenih palestinskih žena i djece. Sporazum predviđa puštanje na slobodu 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne u izraelskim zatvorima, kao i 1700 stanovnika Gaze koje je Izrael držao u zatočeništvu od početka rata, prenosi Guardian.

Čeka se zeleno svjetlo izraelske vlade

Večeras je završio sastanak izraelske vlade, nakon kojega se sastaju ministri koji će glasati o ratificiranju sporazuma o prekidu vatre i oslobađanju talaca. Ako izraelska vlada odobri i potpiše plan, prestaje s bombardiranjem Gaze i uslijedit će potpuni prekid vatre 24 sata kasnije.

Hamasu kreće teći rok od tri dana da vrati taoce, a izraelske trupe će se djelomično povući na dogovorenu liniju.

Prekid vatre dogovoren je u okviru prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa u 20 točaka za okončanje dvogodišnjeg rata u Gazi u kojem je, prema procjenama UN-a, ubijeno više od 67.000 Palestinaca.

POGLEDAJTE VIDEO: Dogovara se razmjena taoca, no jamstva za kraj rata nema, Trump: 'Učinit ćemo sve...'