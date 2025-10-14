POČELO JE /

Mira se dvadeseti put cijepila protiv gripe: 'Zato da ne budem bolesna'

Počelo je cijepljenje protiv gripe. Osigurano je 420 tisuća doza, a građani se mogu cijepiti kod svojih obiteljskih liječnika, ali i u zavodima za javno zdravstvo. Za rizične skupine cjepivo je besplatno. Uz gripu moguće je cijepljenje i protiv covida.  

Dvadeseti put! Drugim riječima - već dvadeset godina Mira se cijepi protiv gripe.

Mira Radetić, Zagreb: "Zato da ne budem bolesna. I da izbjegnem gripu". Na pitanje je li nekad imala gripu, kaže: "Jedan put samo. I to bilo je malo jedno pet dana temperature i ništa više. Boli cijelo tijelo kada je gripa."

Više pogledajte u prilogu.

14.10.2025.
8:04
Leona Šiljeg
CijepljenjeGripaCjepivo
