Nisu svi zadovoljni novim sustavom na granici: 'Imam osjećaj da je ovo nešto protiv nas'

Prvoga dana uvođenja novog sustava granične kontrole s biometrijskim podacima – na svim hrvatskim graničnim prijelazima napravljen je 7521 osobni dosje.

Biometrijski podaci državljana trećih zemalja uzimaju se pri prvom ulazu u područje Europske unije, a RTL Danas je provjerio kako je protekao dan na Bajakovu – graničnom prijelazu Hrvatske i Srbije.

Prvog radnog dana primjene novog sustava granične kontrole nije bilo povećane gužve na Bajakovu.

"Obično čekamo isto ovako, nije ništa strašno, ovaj sustav, ne znam što bih vam rekao, to je normalno svuda u svijetu – treba i ovdje", kaže Vladimir Milovanović iz Beograda.

Nema gužvi, ali ima nezadovoljnih komentara

Granična policija potvrđuje da problema s novim sustavom i zastoja nema.

"Korištenje visokosofisticirane opreme, što stacionarne na kontrolnim kućicama, što na ručnim čitačima gotovo da se i ne osjeti u ovim trenucima uvođenje Entry/Exit sustava", kaže Denis Kukec, pomoćnik voditelja Službe za susjedne zemlje MUP-a.

Nekim putnicima novi se sustav granične kontrole ne sviđa.

"Zato što imam osjećaj da je ovo nešto protiv nas koji nismo u Europskoj uniji, a mi smo i geografski Europa i osjećamo se kao Europljani", kaže Miljana Miljanović iz Banja Luke.

Entry/Exit oznake: Što sve sadrži dosje o putniku?

Treba izaći iz automobila, stati pred kameru kako bi snimila lice, a onda i skenirati otiske prstiju.

Dosje o putniku sadrži otiske prstiju, snimku lica i podatke o vremenu i mjestu prelaska granice. Prvog dana uspostave sustava kreiran je 7521 osobni dosje, a biometrijski podaci uzimaju se pri prvom prelasku granice.

"Oni putnici koji ne posjeduju boravišnu iskaznicu, boravišnu dozvolu, dugotrajnu vizu i pograničnu propusnicu da obrate pozornost na oznake na nadstrešnicama koje se nalaze na svim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj i da idu na te trake koje su označene s Entry/Exit oznakama", kaže Denis Kukec.

Mlađima od 12 godine ne uzimaju otiske prstiju

Sustav digitalne registracije podataka osoba iz trećih zemalja koje ulaze u schengenski prostor uveden je zbog bolje kontrole granice i poštivanja propisanog trajanja boravka u zemljama Europske unije.

"Oni imaju pravo da traže svoje procese osiguravanja, tako da sasvim u redu, a nije u redu što mi nismo, što mi moramo biti van toga, ali dobro", kaže Isidora Đokić iz Beograda.

Djeci mlađoj od 12 godina ne uzimaju se otisci prstiju, a kod izlaska iz schengenskog prostora uz provjeru putnih isprava uspoređuju se i snimke lica. Novi sustav će raditi po nekoliko sati u svakoj smjeni, a u funkciji 24 sata na dan trebao bi biti za 6 mjeseci.