Roditelji izgubili strpljenje, prijete blokadom ceste: 'U bijesnoj smo rezignaciji'

Dvjestotinjak roditelja i učenika iz Donjeg Dragonošca ponovno u bojkotu. Na pitanje je li DVD škola, jasno poručuju da nije.

Nezadovoljstvo su iskazali ispred stare škole koja već šest godina čeka obnovu. Obećanje da će se to dogoditi prvog dana školske godine, roditeljima je dao zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, ali od toga ništa.

"Šest godina smo stvarno imali strpljenja i mi prvi se ne želimo okupljati ovdje i raditi presing prema njima, ali jednostavno ovo je izgleda jedini način na koji možemo apelirati i moliti da se nešto pokrene u gradu", govori otac učenika iz Donjeg Dragonošca Marko Malović.

Grad: Građevinska dozvola za dva tjedna

Roditelji smatraju kako Grad krši sve pedagoške standarde.

"Kolektivno smo sad već u bijesnoj rezignaciji i da sad moramo skupiti snage za nastavak", dodaje ogorčena majka učenice iz Donjeg Dragonošca Mirta Majerić.

Iz Grada Zagreba su za RTL-u potvrdili da bi građevinska dozvola trebala biti izdana za dva tjedna.

"Nakon toga pristupit će se izradi izvedbene projektne dokumentacije, kao i troškovnika radova, kako bi se stvorili potrebni uvjeti za pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova", uvjeravaju iz Grada.

U nova obećanja roditelji više ne vjeruju.

Kao roditelje bi ih smirile "konkretne akcije, za početak građevinska dozvola pa nešto dalje", navodi majka troje djece iz Donjeg dragonošca Jelena Unić Gršetić.

Ne vide li uskoro pomake, imaju planove. Uz podršku DVD-a u čijim su prostorijama.

Roditelji najavili nove korake

"Sada ćemo mi njima pokazati na fin, pristojan, kulturan, način ćemo svaki mjesec organizirati događanje, pa ćemo sljedeći mjesec blokirati županijsku cestu uz prethodnu najavu policije", najavljuje predsjednik DVD-a Donji Dragonožec Stjepan Cerovski.

Roditelje smeta i izostanak javne podrške škole.

"Podržavaju nas iza vrata, kao dajte, dajte, ne volimo ni mi raditi u DVD-u međutim dobivamo poruke da izostanci neće biti opravdani i okej, neka dijete ima neopravdane izostanke, ali žao nam je da nemam podršku od njih i škole jer ovo stvarno nije održivo i nije dobro", govori zabrinuta majka troje djece Miet Markulin.

Ravnateljica škole na naše pozive nije odgovarala. Početak obnove stare škole najavljuje se za prvu polovinu iduće godine, ali to je, kažu roditelji, i dalje samo na papiru.

"Ono što sam sigurna da ćemo mi i dalje biti uporni i da ćemo barem jednom mjesečno ponovno upozoravati", dodaje druga majka Maja Blaguški.

Sve da Grad obećanja i ispuni, još najmanje dva naraštaja učenika školu će pohađati u vatrogasnom domu i neće čuti kako zvuči školsko zvono.

Pitali smo i Ministarstvo obrazovanja o bojkotu nastave u Dragonošcu. Kažu da razumiju nezadovoljstvo roditelja, ali da nemaju nadležnost u tom slučaju jer je osnivač škole Grad Zagreb i još jednom mole roditelje da djeci ne uskraćuju pravo na obrazovanje.