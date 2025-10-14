Milan sa 76 godina položio vozački: 'Imao sam strah kao nikad u životu'

Da za neke stvari u životu nikad nije kasno, dokaz je Milan Kocijan iz Bjelovara. Iako je cijeli život bio suvozač, sa 76 godina odlučio je sjesti za volan i postao vozač. Prvo je htio polagati za moped, ali iz autoškole su mu rekli da su četiri kotača ipak sigurnija.

"Motor je dobar po ljeti, ali kad dođe jesen, kiša i loše vrijeme, a treba ženu voziti doktorima, onda auto zatreba“, priča Milan, koji se u mirovini odlučio na korak koji mnogi ne bi ni u mladim godinama.

Upisao je autoškolu, s lakoćom položio ispit iz prve pomoći i prometne propise, no najteže je, kaže, bilo sjesti za volan po prvi put.

'Strah kao nikad u životu'

"Kaže instruktor: ‘Sjedaj za volan’, a ja: ‘Jozo, nemoj za Boga, ja ne znam!’ – ‘Ma samo ti sjedaj, sve će biti u redu.’ Majko mila, to mi je bilo najteže. Imao sam strah kao nikad u životu“, prisjeća se kroz smijeh.

Iako nije položio vozački ispit iz prve, na kraju je dobio i pohvalu ispitivača te vozačku dozvolu na pet godina bez ikakvih ograničenja. Njegov instruktor Jozo Krasnić ističe kako dobna granica ne postoji kada je riječ o polaganju vozačkog ispita.

"Bitno je samo liječničko i zdravstveno uvjerenje. Ako je kandidat sposoban za B kategoriju, može voziti“, kaže.

Milan je potpuno sposoban, a kako navodi instruktor Jozo, po svojim vozačkim sposobnostima ne odskače ni u pozitivnom ni u negativnom smislu, osim, naravno, po godinama.

'Najstariji kandidat

"Trideset godina radim ovaj posao i Milan je najstariji kandidat koji je ikad bio u ovoj autoškoli“, dodaje voditelj i predavač Boro Rudić.

Kada je položio vozački, prva suputnica mu je bila njegova supruga. "Nisam svezao pojas, a ona kaže: ‘A pojas?’ – ‘E, vidiš’, kažem joj, ‘ti ćeš me ubuduće savjetovat što sam zaboravio.’ Kaže mi: ‘Joj, nisam se nadala da ću se ikad voziti s mužem u autu!’“, priča Milan s osmijehom.

Sada napokon mogu zajedno kamo god žele, bez obzira na vrijeme i udaljenost, a planova ne nedostaje. Najprije želi otići u rodno selo, skupiti još malo samostalnih kilometara, a zatim se odvažiti i na vožnju po gradu.

"Vozit ću školski, kako sam naučio, kako me moj Jozo naučio“, kaže mirno. Inače se rijetko ljuti, pa takav planira biti i za volanom – smiren i staložen. A takvih vozača, složit će se mnogi, uvijek treba više na cesti.