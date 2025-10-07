Zaustavili mladog vozača: Kad su vidjeli o kome se radi, ostao je bez auta - zauvijek

U nedjelju oko 23.25 sati u Sesvetama u Ulici Mirka Bogovića, policija je u nadzoru prometa zaustavila automobil marke Volkswagen, njemačkih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 21-godišnji vozač, priopćila je PU zagrebačka.

"Nadzorom je utvrđeno da vozač nema položen vozački ispit te da mu je rješenjem oduzeto pravo podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Kako je riječ o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja, a koji je već dva puta pravomoćno osuđen za istovrsni prekršaj iz članka 216. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozilo je temeljem članka 229.st.8 privremeno oduzeto do okončanja postupka, a vozač uhićen te priveden u Jedinicu za zadržavanje i prepratu do redovnog rada suda", navodi policija.

Policija je predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 4.230 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom 'B' kategorije na 15 mjeseci te trajno oduzimanje vozila.

Mora platiti 4150 eura, a auto postaje vlasništvo Hrvatske

U ponedjeljak je na Općinskom sudu u Sesvetama donesena pravomoćna presuda kojom je 21-godišnjak proglašen krivim za počinjenje prekršaja te mu je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 4.150,36 eura te mu je na prijedlog policije trajno oduzet automobil koji postaje vlasništvo Republike Hrvatske.

