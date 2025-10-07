Objavili detalje nesreće u Sv. Heleni: Odvezli ga u bolnicu, a onda uhitili i doveli na sud

PU zagrebačka objavila je detalje prometne nesreće u kojoj je pijani vozač automobila u nedjelju sletio s ceste u Svetoj Heleni.

"U nedjelju oko 15.40 sati, 68-godišnjak, pod utjecajem alkohola od 2,38 g/kg u organizmu, upravljao je osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se kroz mjesto Sv. Helena Ulicom Vladimira Nazora u smjeru juga. Dolaskom u zavoj, uslijed neprilagođene brzine, izgubio je nadzor nad vozilom te sletio u odvodni kanal", navodi policija.

Dodaju kako je u prometnoj nesreći vozač lakše ozlijeđen, a nakon pružene liječničke pomoći u Kliničkoj bolnici Dubrava, uhićen je te doveden na Općinski sud Sesvetama stalna služba Sv. Ivan Zelina.

Ostao bez 1710 eura i vozačke na tri mjeseca

Policija je predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 1710 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom 'B' kategorije na tri mjeseca.

"Sud je prihvatio prijedlog policije te je vozač proglašen krivim te mu je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 1710 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima 'B' kategorije u trajanju od tri mjeseca", navodi PU zagrebačka.

