Novak Đoković donio odluku o budućnosti: Ovo će zapaliti teniski svijet
Đoković je 2024. s obitelji napustio Srbiju i preselio se u Atenu
Novak Đoković ne razmišlja o kraju karijere. Najavio je kako mu je cilj nastupiti na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.
Jedan od najvećih tenisača svih vremena, koji će sljedeće godine proslaviti 39. rođendan, i dalje igra na vrhunskoj razini te lovi 25. Grand Slam naslov. No njegovi planovi ne staju samo na najvećim turnirima.
Nakon što je Srbiji donio olimpijsko zlato u Parizu 2024., Đoković želi pokušati osvojiti još jednu medalju, i to s 41 godinom.
„Igre u Los Angelesu 2028. moja su zvijezda vodilja. Volim se natjecati i dokle god se osjećam dobro i igram na visokoj razini, ne vidim razlog da stanem“, poručio je Đoković.
Njegova izjava snažno je odjeknula u Srbiji, iako su ga pojedini mediji ranije neopravdano otpisivali. Takve procjene pokazale su se neutemeljenima.
Podsjetimo, Đoković je 2024. s obitelji napustio Srbiju i preselio se u Atenu, gdje je pronašao idealne uvjete za trening i mirniji obiteljski život, osobito za svoju djecu.
