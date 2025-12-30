FREEMAIL
ŠTO KAŽU U SRBIJI? /

Novak Đoković donio odluku o budućnosti: Ovo će zapaliti teniski svijet

Novak Đoković donio odluku o budućnosti: Ovo će zapaliti teniski svijet
Foto: Profimedia

Đoković je 2024. s obitelji napustio Srbiju i preselio se u Atenu

30.12.2025.
7:13
Sportski.net
Profimedia
Novak Đoković ne razmišlja o kraju karijere. Najavio je kako mu je cilj nastupiti na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Jedan od najvećih tenisača svih vremena, koji će sljedeće godine proslaviti 39. rođendan, i dalje igra na vrhunskoj razini te lovi 25. Grand Slam naslov. No njegovi planovi ne staju samo na najvećim turnirima.

Nakon što je Srbiji donio olimpijsko zlato u Parizu 2024., Đoković želi pokušati osvojiti još jednu medalju, i to s 41 godinom.

„Igre u Los Angelesu 2028. moja su zvijezda vodilja. Volim se natjecati i dokle god se osjećam dobro i igram na visokoj razini, ne vidim razlog da stanem“, poručio je Đoković.

Njegova izjava snažno je odjeknula u Srbiji, iako su ga pojedini mediji ranije neopravdano otpisivali. Takve procjene pokazale su se neutemeljenima.

Podsjetimo, Đoković je 2024. s obitelji napustio Srbiju i preselio se u Atenu, gdje je pronašao idealne uvjete za trening i mirniji obiteljski život, osobito za svoju djecu.

POGLEDAJTE VIDEO: Gala večer u Dubaiju otkrila tko je obilježio godinu

Novak đokovićOlimpijske Igre
