Novak Đoković donio odluku o budućnosti: Ovo će zapaliti teniski svijet

Novak Đoković ne razmišlja o kraju karijere. Najavio je kako mu je cilj nastupiti na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Jedan od najvećih tenisača svih vremena, koji će sljedeće godine proslaviti 39. rođendan, i dalje igra na vrhunskoj razini te lovi 25. Grand Slam naslov. No njegovi planovi ne staju samo na najvećim turnirima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon što je Srbiji donio olimpijsko zlato u Parizu 2024., Đoković želi pokušati osvojiti još jednu medalju, i to s 41 godinom.

„Igre u Los Angelesu 2028. moja su zvijezda vodilja. Volim se natjecati i dokle god se osjećam dobro i igram na visokoj razini, ne vidim razlog da stanem“, poručio je Đoković.

Njegova izjava snažno je odjeknula u Srbiji, iako su ga pojedini mediji ranije neopravdano otpisivali. Takve procjene pokazale su se neutemeljenima.

Podsjetimo, Đoković je 2024. s obitelji napustio Srbiju i preselio se u Atenu, gdje je pronašao idealne uvjete za trening i mirniji obiteljski život, osobito za svoju djecu.

POGLEDAJTE VIDEO: Gala večer u Dubaiju otkrila tko je obilježio godinu