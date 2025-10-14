Slučaj Beroš! Instruktor Trulac o Plenkovićevoj usporedbi: 'Da sjedneš u promet nakon sedam godina...'

'NEUROKIRURG K'O ŠOFER' /

Bivši ministar Vili Beroš, sada USKOK-ov optuženik u aferi Mikroskopi, vraća se u operacijsku salu nakon sedam godina izvan prakse. Da to nije nikakav problem smatra njegov bivši šef - premijer Plenković koji smatra da se operacija mozga, kako je izjavio, ne zaboravlja kao ni vožnja automobila.

„To je nešto kad volite i kad znate – stvarno ne možete zaboraviti“, kaže ministrica Irena Hrstić. „Naravno da sam se nadovezala na moju struku, ali to je isto tako i s autom i s biciklom“, složila se ministrica zdravstva s izjavom premijera, koji je na upit o kirurškim vještinama ministra Beroša nakon sedam godina pauze odgovorio ovako: „Jeste li zaboravili voziti auto?“

„Što se mene tiče, u svakoj bolnici, u svakoj zdravstvenoj ustanovi u Hrvatskoj, svakoj osobi koja je zdravstveni sustav, zapošljava i daje povjerenje – da je dala povjerenje da radi taj posao“, kaže ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Instruktor vožnje se ne bi složio

A posao instruktora vožnje Krešimir Stunić, svima poznat kao 'Instruktor Trulac' radi dugi niz godina. „Najbitnije ti je da pokažeš da se znaš voziti“, tvrdi.

Pa smo ga pitali trebaju li vozaču nakon sedam godina pauze od vožnje dodatne instrukcije ili se odmah, da tako kažemo, može vratiti u sedlo. „Taj automatizam, to je kao bicikl, to se ne može zaboraviti. Ali da sad sjedneš u promet nakon sedam godina – mislim da to ne bi prošlo. Stvari se mijenjaju, promet se ubrzao. Sedam godina je velik period.“

Beroš je u vrijeme dok je bio u ministarstvu proveo godine izvan kirurške prakse. Nazvali smo sve krovne liječničke udruge, no pred kamere danas se nitko nije htio pojaviti. No zato jesu oporbene zastupnice.

„Ne biste išli pod nož Berošu?“, upitana je Ivana Kekin. „Ne, ja osobno ne bih, ne. A sigurna sam, mislim, kako da vam kažem – sigurna sam da bi i mnogi članovi vladajuće stranke tri puta razmislili tko ih operira“, kazala je. Više doznajte u prilogu