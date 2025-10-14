Stižu nova pravila na poslu! Tko će sve znati vašu plaću i do kad ćete trošiti stari godišnji? Imamo odgovore

Promjene koje donose izmjene Zakona o radu, usklađene s europskim direktivama, mogle bi značajno utjecati na radne odnose u Hrvatskoj.

Plaće tako više neće biti tabu tema – radnici će moći znati kolika je početna plaća ili raspon plaće za određeno radno mjesto, a sve s ciljem smanjenja razlika u plaćama između muškaraca i žena. U jednoj velikoj građevinskoj tvrtki koja zapošljava gotovo tisuću radnika već se pripremaju za provedbu novih propisa.

Antea Britvić Božiković, voditeljica Odjela ljudskih resursa građevinske tvrtke, kaže: „Na razini kuće mi se interno dosta pripremamo. Imamo oformljen tim koji već neko vrijeme radi, tako da se trudimo pratiti korak kako bismo do lipnja već bili usklađeni. Nastojimo sve uskladiti i ažurirati da odgovara regulatornom okviru.“

Taj okvir, međutim, ne znači da će plaće biti javno objavljene na oglasnim pločama ili internetskim stranicama tvrtki. Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca, Irena Weber pojasnila je nova pravila o transparentnosti plaće.

"Radnik ima pravo dobiti informaciju o početnoj plaći i rasponu plaće prije razgovora za posao, tijekom razgovora ili u oglasu za posao ili na neki drugi način", kazala je.

Ministarstvo osniva radnu skupinu

U Ministarstvu rada već se osniva radna skupina koja će pripremiti provedbu zakonskih izmjena. Rok za uvođenje potpune transparentnosti je lipanj iduće godine.

Anita Zirdum, v. d. ravnateljice Uprave za rad i tržište rada Ministarstva rada, pojašnjava: „Treba istaknuti da nema straha da će poslodavci javno objavljivati plaće – Direktiva to ne zahtijeva, niti će to zakon zahtijevati. Plaću i informaciju o plaći treba imati radnik koji se zapošljava i onaj koji već radi kod poslodavca.“

Prema novim pravilima, poslodavci u javnom i privatnom sektoru s više od 250 zaposlenih morat će objavljivati detaljne podatke o plaćama od lipnja 2026. godine. Tvrtke sa 100 do 150 zaposlenih tu će obvezu imati od 2031. godine, dok će poslodavci s manje od 100 radnika to moći učiniti dobrovoljno.

Izmjene Zakona o radu:

Više od 250 zaposlenika – obveza od lipnja 2026.

100 do 150 zaposlenika – obveza od 2031.

Do 100 zaposlenika – nije obvezno

Pravna stručnjakinja Dijana Kladar objašnjava kako se pritom neće narušavati privatnost pojedinaca: „Ako poslodavac ne kaže da Petra Petrić ima određenu plaću, onda nema povrede GDPR-a. Ono što će poslodavci moći reći jest koliki je prosjek. Znači, ako je zakon nešto propisao, onda to ima veću težinu od zaštite privatnosti.“

Iako će poslodavci imati puno administrativnog posla, a moguće i otpora, cilj je jasan – osigurati pravednije i transparentnije radno okruženje za sve.