Gradi se na Rebru i Jordanovcu, niče i potpuno nova zgrada: Evo kad će sve biti dovršeno

Do 2027. godine najveća bolnica u Hrvatskoj, KBC Zagreb, bit će u potpunosti obnovljena. U dosadašnje radove, koji se privode kraju, uloženo je 350 milijuna eura. Radove su obišli ministrica zdravstva Irena Hrstić i ministar graditeljstva Branko Bačić, a pogledali su što je već završeno i kako će kompleks izgledati kad sve bude gotovo.

U Klinici za plućne bolesti Jordanovac svi bi radovi trebali biti završeni do prosinca, nakon čega slijedi useljenje u obnovljene prostore. Oni koji su se već uselili, početkom godine, svjedoče o velikim promjenama.

Sonja Badovinac, voditeljica Odjela za bronhoskopiju i interventnu pulmologiju, istaknula je: „S ovim novim prostorom i novom organizacijom definitivno smo u puno većem komforu što se tiče samih procedura. U stanju smo raditi i puno invazivnije postupke, a još očekujemo i novu opremu.“

Obnova se odvijala u dvije faze, što je zahtijevalo i posebnu organizaciju rada. Tanja Zovko, glavna medicinska sestra Klinike za plućne bolesti Jordanovac, kaže: „Imamo smanjene kapacitete, ali jedan dio bolesnika se obrađuje i liječi kroz našu dnevnu bolnicu, tako da uspijevamo nadomjestiti manjak kreveta koji je trenutno na snazi.“

Nova Intenzivna

U novim prostorima uskoro će biti i nova jedinica za intenzivno liječenje. Miroslav Samaržija, predstojnik Klinike, objašnjava: „Osim građevinske infrastrukture koja je odlična, postojat će klimatizacija, centralno grijanje, zvučna izolacija, posebni prostori za dijagnostičke postupke i zajedničke prostorije za edukaciju. Potpuno se mijenja izgled cijele bolnice.“

Iako će broj kreveta biti manji nego prije – oko stotinu, iz bolnice poručuju da će novi pristup pacijentima omogućiti učinkovitiji rad i kvalitetniju skrb.

Iako su prostorije još pune građevinskog materijala i alata, nove bolesničke sobe donose značajne promjene – više prostora, udobnost i vlastite sanitarne čvorove.

Radovi su u tijeku na gotovo svakom koraku, no unatoč tome, pacijenti promjene nisu osjetili. Irena Hrstić, ministrica zdravstva, naglašava: „Ono što je fascinantno – Rebro je, usprkos ovim poteškoćama, ostvarilo veće brojčano izvršenje i u broju pacijenata i u broju pruženih usluga. Ukidanjem krevetnog kapaciteta ne smanjuješ opseg zdravstvene usluge.“

U glavnoj zgradi radovi bi trebali završiti u studenom, a uz nju će niknuti i potpuno nova zgrada. Više doznajte u prilogu Leone Šiljeg.

14.10.2025.
19:59
Leona Šiljeg
Kbc RebroObnovaIrena HrstićMinistarstvo Zdravstva
