EU povukla Chat Control s dnevnog reda, u Hrvatskoj likuju: 'Pobjeda protiv špijunaže i HDZ-a'

Chat control u zadnji je čas ipak povučen s dnevnog reda Vijeća Europske unije. Riječ je o uredbi za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, pri čemu je bio sporan način na koji se kontrolira sadržaj koji se dijeli u poznatim aplikacijama.

Vlada je Chat control podržavala, iako uz ograde, a SDP-ov Arsen Bauk proziva Banske dvore uz poruku kako su se nadali da će prijedlog proći i da će tako dobiti alat za špijuniranje u svoje ruke.