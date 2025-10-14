Kao da je špica sezone: Hotel u središtu hrvatskog grada potpuno je rasprodan

Nakon zahlađenja, ljeto se vratilo - makar takozvano "bablje", pa su kaputi vraćeni u ormare, a kupaći kostimi su dobili još koju priliku za odlazak na plažu. Sada je pravo vrijeme za uživanje bez gužvi i velikih vrućina, pa sunčane i tople dane koriste i posezonski turisti u Zadru.

20 Celzijevih stupnjeva u zraku i tek pola stupnja manje u moru napunili su opet plaže. Sunčani jesenski dan bez imalo vjetra treba iskoristiti.

"Jučer je bilo malo bure, je l' tako vi to zovete, ali sad je skroz OK. Idealno za bablje ljeto za kupanje, da. A naročito mi koji stalno plivamo. Recimo ja kući u Dunavu, to bude recimo 15 stepeni. Znači, meni je ovo idealno", kaže Seli Balaš iz Novog Sada.

A Hasan, koji je s rođakom došao na kratki odmor iz Njemačke, očaran je toplim danima na jugu: "Bili smo na brodskom izletu na otoku, jeli smo svježe naranče ubrane sa stabla.. Njemačkoj je trenutno vrlo hladno, a ovdje je 21-22 stupnja. Vrijeme je jako lijepo, voda prekrasna, grad je prekrasan. Bilo je jako, jako dobro. Danas idemo natrag u Njemačku i nedostajat će mi ovo."

Svi gledaju vremensku prognozu

U Zadru se trenutačno odmara nekoliko tisuća turista, ali brodski izleti sada se ipak teže prodaju. Sada nisu važne samo cijene aranžmana, nego i kakvo će biti vrijeme sutra ili prekosutra.

"Vremensku prognozu gledaju, pogotovo Nijemci sve to gledaju", kaže prodavač turističkih izleta iz Zadra Ivan i dodaje: "Idem svugdje, idem do Ražanca, do Starigrada, ide u Petrčane, prođem do Sabunika."

Hotel u središtu grada potpuno je rasprodan. Gosti su im uglavnom, kao i u ostatku godine, iz Sjeverne i Južne Amerike.

"Gosti u posezoni su prilično zahtjevni, njima se više ne prodaje ni sunce ni more. Prodaje im se iskustvo i neka dodatna događanja. Jako puno naših gostiju posjećuje nacionalne parkove u okolici Zadra, ali i vinarije, jako puno ih voli upoznati povijest, pa imamo i svoje vodiče koji ih vode po gradu", kaže voditeljica hotela Elena Rušnjak i poručuje da je njihov cilj ostaviti dojam zadra kao poželjnog mjesta za odmor, a ne samo tranzitne destinacije.

Porast noćenja

Početak listopada donio je 7 posto više dolazaka i 1 posto više noćenja nego lani. Nisu to velike brojke, ali u posezoni važan je uzlazni trend. U Zadru je u listopadu najviše Nijemaca, Austrijanaca i Poljaka.

"Što se tiče same strukture gostiju, to su sada više prijatelja, parovi, ljudi starije životne dobi, koji su s jedne strane u svom putovanju opušteniji, nema one žurbe, međutim istovremeno i zahtjevniji jer traže više i imaju širok spektar interesa. Znači i kulturno i aktivno, gastro, sve ih pomalo zanima", smatra direktorica TZ Grada Zadra Iva Bencun.

Trail utrke i jedriličarske regate privući će i ove jeseni one koji vole aktivni odmor, a za one sklonije hedonizmu kreće „Pijat na pijaci“. Svake subote kuhat će se i družiti uz domaća jela na glavnoj gradskoj tržnici.