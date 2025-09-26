Cure dokumenti koji otkrivaju mračnu tajnu Elona Muska? Njegovo ime pojavilo se na jezivom popisu

Ime Elona Muska pojavilo se u dokumentima koji se odnose na Jeffreyja Epsteina i mogućnost da je najbogatiji čovjek na svijetu možda posjećivao pedofilski otok.

I vojvoda od Yorka, princ Andrew, spominje se u dokumentima kao jedan od putnika u privatnom zrakoplovu seksualnog prijestupnika Epsteina. Dokumente su objavili demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma SAD-a, objavio je Sky News.

Spominje se da je Musk moguće posjetio Epsteinov otok, Little St. James, 6. prosinca 2014. i to šest godina nakon što je dospio na popis seksualnih prijestupnika. Muskovo ime je na nečemu što izgleda kao da se radi o Epsteinovom dnevnom rasporedu, a zapis glasi: "Podsjetnik: Elon Musk na otok 6. prosinca (događa li se ovo još uvijek?)".

U lipnju je Musk tvrdio da se Donald Trump pojavljuje u dosjeima koji se odnose na osramoćenog financijeraEpsteina te da njegova administracija prikriva informacije o povezanosti američkog predsjednika s njime.

Nije dao nikakve dokaze za tvrdnju koju je iznio na X-u, a kasnije je objave izbrisao.

Princ u privatnom zrakoplovu seksualnog prijestupnika

Dokumenti također prikazuju da je princ Andrew bio putnik na letu Epsteinovog mlažnjaka iz Teterbora u New Jerseyju za Palm Beach na Floridi 12. svibnja 2000.

Ime mu je navedeno uz Epsteina, njegovu tadašnju djevojku Ghislaine Maxwell, koja je sada osuđena za trgovinu ljudima.

Jedna od onih koje su iznijele optužbe, a koja je u to vrijeme imala 14 godina, prisjetila se da je putovala letom s Andrewom, koji to odlučno poriče.

Osim s Muskom i vojvodom, zapisi pokazuju da je Epstein bio u kontaktu i sa suosnivačem Microsofta Billom Gatesom, osnivačem PayPala Peterom Thielom i Steveom Bannonom, koji je bio glavni strateg Donalda Trumpa tijekom njegova prvog mandata.

Epstein je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u saveznom zatvoru na Manhattanu u kolovozu 2019. dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Smrt je proglašena samoubojstvom.

POGLEDAJTE VIDEO Chatbot Elona Muska je izgleda nacist: Hvalio Hitlera, širio antisemitizam...