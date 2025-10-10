Monstruozni pedofil radio za policiju, suđenje razotkrilo sve: 'Bio je u samom središtu...'

Tijekom suđenja muškarcu koji je planirao silovati djecu od samo šest godina otkriven je i njegov tajni život policijskog doušnika koji je špijunirao aktiviste za zaštitu okoliša, javlja Guardian.

Nick Gratwick (68) osuđen je za 38 pedofilskih djela, uključujući planove da plati za silovanje ili seksualno zlostavljanje djece u Velikoj Britaniji i inozemstvu. Na suđenju na sudu u Guildfordu izneseni su detalji razgovora na šifriranim aplikacijama, koje je Nacionalna agencija za kriminal (NCA) opisala kao "neke od najgorih koje su vidjeli specijalizirani istražitelji zlostavljanja djece".

Gratwick je raspravljao o nanošenju boli djeci radi seksualnog užitka, dogovarao plaćanje majci u Rumunjskoj kako bi mu dopustila da siluje njezinu kćer te savjetovao druge kako drogirati djecu radi zlostavljanja.

Ovaj inženjer radio komunikacija iz južnog Londona također je proglašen krivim za posjedovanje više od 1300 fotografija i videozapisa zlostavljanja djece.

Doušnik za policiju

U šokantnom preokretu, suđenje je otkrilo njegovu prijašnju ulogu doušnika koji je šest godina, tijekom devedesetih i dvijetisućitih, radio za policiju. Infiltrirao se u istaknute prosvjede za zaštitu okoliša i prava životinja, predstavljajući se kao strastveni aktivist, dok je istovremeno tajno prosljeđivao informacije policiji.

Među aktivistima koje je špijunirao bili su i sudionici prosvjeda protiv obilaznice Newbury 1996. godine, ključne kampanje za sprječavanje sječe tisuća stabala.

Craig Logan, jedan od aktivista, rekao je za Guardian: "Doslovno bi ljudi iz svakog kampa dolazili i razgovarali s njim o tome što rade u svom kampu, što žele izgraditi, što pokušavaju učiniti. Ne mogu zamisliti bolju ulogu za doušnika… bio je apsolutno u srži."

Gratwick je bio poznat pod nadimkom "Radio Nick" jer je uspostavio mrežu CB radija - u vrijeme prije masovne upotrebe mobilnih telefona - omogućujući aktivistima iz različitih kampova da komuniciraju i upozoravaju jedni druge na policijske akcije.

"Ako ste htjeli špijunirati ljude, biti jedna od ključnih osoba u našoj radijskoj mreži bilo je vrlo dobro mjesto. Mogli ste čuti sve što se događa. On je bio u samom središtu toga", rekla je aktivistica Helen Beynon. Gratwick je uhićen u ožujku na aerodromu Stansted dok se spremao otputovati u Rumunjsku kako bi silovao dijete.

Tužitelj Robbie Weber izjavio je: "Iz dokaza je bilo jasno da je namjeravao nanositi štetu i zlostavljati djecu te je bio spreman platiti značajne svote novca da to učini."

'Neprestano poricao djela'

Tijekom ispitivanja, Gratwick je aludirao na svoj tajni rad, sugerirajući policajcima da "razgovaraju s posebnom granom", tajnom jedinicom za praćenje političkih skupina.

Sudski dokumenti potvrdili su da je "tijekom osmogodišnjeg razdoblja između 1995. i 2003. godine, [Gratwick] pružao informacije policiji ukupno otprilike šest godina." Njegova obrana tvrdila je da je stvorio lažnu personu kako bi namamio zlostavljače i razotkrio ih.

"Gratwick je neprestano poricao djela za koja je optužen, unatoč preplavljujućim i neospornim dokazima, što pokazuje njegov nedostatak kajanja i zanemarivanje sigurnosti i dobrobiti djece", izjavila je Danielle Pownall, viša istražna službenica u NCA-u

Izricanje presude zakazano je za 28. studenog. Priznao je krivnju po dvije točke optužnice za posjedovanje i nuđenje zabranjenih droga.

