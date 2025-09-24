Legenda frapirala sve po izlasku iz zatvora: 'Kraj mene pedofili i ubojice, a ovo me šokiralo'

Legendarni tenisač Boris Becker proveo je osam mjeseci u zatvoru zbog skrivanja 2,5 milijuna funti imovine i kredita kako bi izbjegao plaćanje dugova. Nekoliko tjedana je proveo u zloglasnom londonskom zatvoru Wandsworth, a govorio je o lošem stanju u zatvoru.

Za UK Tonight je rekao kako je šokiran korištenjem druge u zatvoru i velikoj pretrpanosti. "Tko koga kontrolira? Jednostavno je prenapučeno", rekao je legendarni tenisač.

„Moj je bio kriminal bijelih ovratnika, kako se to kaže, ali moj susjed iz ćelije bio je ubojica, nasuprot je bio pedofil, a s desne strane su bili krijumčari ljudi i ozbiljni dileri droge. Svi su zajedno, pa prirodno postoje tenzije", rekao je Becker za Sky News.

'Možete bez problema dobiti alkohol i drogu'

„Nisam znao da se unutra može dobiti gotovo sve“, rekao je. "Govorim o drogama, o malim telefonima, o hrani - što god želite. Čak i malo alkohola vikendom. To me šokiralo“, priznao je. „Najčešća droga unutra zvala se spice, nikad prije nisam čuo za to“, rekao je Becker, dodajući: „Svi znaju tko što radi, samo mnogi ljudi odluče skrenuti pogled.“

Spice je sintetička droga koja je nevjerojatno jaka i izaziva ovisnost te je već godinama problem u zatvorima. Smatra se da je u vrijeme kada je Becker bio u zatvoru u Wandsworthu bilo dostupno 240 zatvorskih čuvara. Bio je jedan od oko 1500 zatvorenika u zatvoru.

